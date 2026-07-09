El ayatolá Alí Jameneí es enterrado en Mashhad tras seis días de funerales

En marzo de 2025, la dirigente ultraderechista fue condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público y cuatro años de cárcel por pagar con dinero del Parlamento Europeo a trabajadores de su partido Reagrupación Nacional (RN). Ahora, esa pena ha sido reducida a tres años de cárcel y 15 meses de inhabilitación firme y la líder ultraderechista ha anunciado que concurrirá a las elecciones.