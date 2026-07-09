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El ayatolá Alí Jameneí es enterrado en Mashhad tras seis días de funerales

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Jamenei argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ali Khamenei aiatola Mashhaden lurperatu dute, sei eguneko hileta-zeremonien ostean
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Agencias | EITB

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Con el entierro del que fuera el líder supremo de Irán, se dan por concluidos los seis días de ceremonias fúnebres.  Una multitud se ha congregado en las calles del país, en un acto donde el régimen ha querido mostrar una imagen de fuerza y unidad

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