Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones, después de que la Justicia haya rebajado su condena

Marine Le Pen podría concurrir a las elecciones presidenciales francesas de 2027 después de que el Tribunal de Apelación de París haya rebajado este martes la condena que pesaba sobre la líder de Reagrupamiento Nacional (RN). Lo deberá hacer, no obstante, con un dispositivo electrónico en su tobillo o su brazo.

La decisión despeja la principal incógnita que pesaba sobre el futuro político de la dirigente ultraderechista y evita su inhabilitación para concurrir a los próximos comicios presidenciales, que tendrán lugar en abril. Eso sí, Le Pen había señalado que no haría campaña con un dispositivo telemático, de manera que está por ver cuál es su posición finalmente.

Le Pen, de 57 años, fue condenada en marzo de 2025 por un tribunal francés por malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión —dos de ellos de cumplimiento efectivo con brazalete electrónico— y a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La pena de inhabilitación era de aplicación inmediata, por lo que comprometía su candidatura a las presidenciales de 2027.

El recurso

La dirigente recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelación de París. Durante el proceso, la Fiscalía mantuvo prácticamente intacta su petición inicial y solicitó cuatro años de prisión, uno de ellos de cumplimiento efectivo con brazalete electrónico, además de cinco años de inhabilitación. Sin embargo, la corte ha revisado la condena y ha dejado sin efecto el impedimento que amenazaba con apartar a Le Pen de la carrera presidencial.

En concreto, el Tribunal de Apelación de París ha condenado a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a la líder de Agrupación Nacional por malversación de fondos, lo que abre la puerta a que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027.

De los tres años de prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. Además, del total de 45 meses de inhabilitación que se le han impuesto, 30 han quedado también suspendidos, mientras que considera que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos.