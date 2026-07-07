Marine Le Pen podrá presentarse a las elecciones, después de que la Justicia haya rebajado su condena
Marine Le Pen podría concurrir a las elecciones presidenciales francesas de 2027 después de que el Tribunal de Apelación de París haya rebajado este martes la condena que pesaba sobre la líder de Reagrupamiento Nacional (RN). Lo deberá hacer, no obstante, con un dispositivo electrónico en su tobillo o su brazo.
La decisión despeja la principal incógnita que pesaba sobre el futuro político de la dirigente ultraderechista y evita su inhabilitación para concurrir a los próximos comicios presidenciales, que tendrán lugar en abril. Eso sí, Le Pen había señalado que no haría campaña con un dispositivo telemático, de manera que está por ver cuál es su posición finalmente.
Le Pen, de 57 años, fue condenada en marzo de 2025 por un tribunal francés por malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión —dos de ellos de cumplimiento efectivo con brazalete electrónico— y a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La pena de inhabilitación era de aplicación inmediata, por lo que comprometía su candidatura a las presidenciales de 2027.
El recurso
La dirigente recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelación de París. Durante el proceso, la Fiscalía mantuvo prácticamente intacta su petición inicial y solicitó cuatro años de prisión, uno de ellos de cumplimiento efectivo con brazalete electrónico, además de cinco años de inhabilitación. Sin embargo, la corte ha revisado la condena y ha dejado sin efecto el impedimento que amenazaba con apartar a Le Pen de la carrera presidencial.
En concreto, el Tribunal de Apelación de París ha condenado a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a la líder de Agrupación Nacional por malversación de fondos, lo que abre la puerta a que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027.
De los tres años de prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. Además, del total de 45 meses de inhabilitación que se le han impuesto, 30 han quedado también suspendidos, mientras que considera que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos.
Te puede interesar
De Mussolini a Trump: cuando la política mancha la pelota en los mundiales
El indulto a Balogun se ha convertido en un escándalo mundial, pero es solo un nuevo caso de la injerencia de la política en los mundiales.
Macron continúa sin cambios su visita a Damasco pese a unas explosiones junto a su hotel
Dos fuertes explosiones han tenido lugar este martes en Damasco coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país. Las explosiones han causado 18 heridos, cuatro de ellos agentes de la Policía.
Los países de la OTAN se reúnen en Ankara para debatir sobre el gasto en defensa y el apoyo a Ucrania
Trump acude a la cumbre en plena confrontación con sus aliados europeos, a los que acusa de no invertir lo suficiente en defensa. El año pasado los aliados acordaron dedicar un 5 % del PIB en defensa.
La UEFA tacha de "incomprensible e injustificable" el indulto a Balogun
La suspensión de la tarjeta roja al delantero estadounidense sigue generando críticas de organismos e instituciones antes del duelo ante Bélgica.
¿Qué dice el artículo 27 por el que Balogun podrá jugar contra Bélgica?
Habilita a la FIFA “a suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria”. Existe un precedente en el Mundial de 1962 con el brasileño Garrincha.
El Tour recortará su tercera etapa y terminará en Les Angles sin público por los incendios
La organización de la ronda gala ha decidido modificar el tramo final de la tercera etapa, que une Granollers con Les Angles, tras la situación provocada por los incendios forestales en el sur de Francia.
La FIFA le quita la roja a un jugador de EE. UU. tras una supuesta llamada de Trump a Infantino
Se trata de la estrella de la selección norteamericana Folarin Balogun, expulsado en el partido de dieciseisavos de final, y que podrá jugar en octavos contra Bélgica.
Más de 500 muertos confirmados por el brote de ébola en la República Democrática del Congo
Según han informado las autoridades locales, hay 1561 casos confirmados y 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.
Mueren al menos 11 personas y 46 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev
Los ataques llegan después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiese de que se produciría una ofensiva de estas características.