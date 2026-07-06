Más de 500 muertos confirmados por el brote de ébola en la República Democrática del Congo
La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el último brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, según ha confirmado este lunes el Gobierno congoleño.
Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios, también hay 1561 casos confirmados. Además, 628 pacientes se encuentran en "aislamiento/hospitalización" y otras 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.
¿Cuándo y dónde comenzó el último brote del ébola?
El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri (República Democrática del Congo), provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.
La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados.
Asimismo, el Gobierno de Francia ha confirmado que ha detectado el primer caso positivo del virus del ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.
No existen vacunas ni tratamientos aprobados
El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, y para la que no existe vacuna o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "bajo" el riesgo de expansión del brote a escala global.
La OMS calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".
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