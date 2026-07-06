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Más de 500 muertos confirmados por el brote de ébola en la República Democrática del Congo

Según han informado las autoridades locales, hay 1561 casos confirmados y 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.
Bunia (Congo, The Democratic Republic Of The), 23/05/2026.- Sanitation workers wearing protective gear disinfect market stalls at a wet market in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of the Congo, 23 May 2026, as part of containment measures to halt the spread of the Ebola virus. The World Health Organization (WHO) recently raised the national risk level to 'very high' following a surge in cases. The outbreak, officially declared by the DRC Ministry of Health on 15 May, is driven by the Bundibugyo strain of the virus, for which there are currently no approved vaccines or specific therapeutic treatments. EFE/EPA/STRINGER
Personal sanitario con equipos de protección en la República Democrática del Congo. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Ebola agerraldiak 500 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Kongoko Errepublika Demokratikoan
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Agencias | EITB

Última actualización

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el último brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, según ha confirmado este lunes el Gobierno congoleño.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios, también hay 1561 casos confirmados. Además, 628 pacientes se encuentran en "aislamiento/hospitalización" y otras 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

¿Cuándo y dónde comenzó el último brote del ébola?

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri (República Democrática del Congo), provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados. 

Asimismo, el Gobierno de Francia ha confirmado que ha detectado el primer caso positivo del virus del ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.

No existen vacunas ni tratamientos aprobados

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, y para la que no existe vacuna o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "bajo" el riesgo de expansión del brote a escala global.

La OMS calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Ébola Enfermedades África Internacional

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