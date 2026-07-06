Más de 500 muertos confirmados por el brote de ébola en la República Democrática del Congo

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri (República Democrática del Congo), provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados.

Asimismo, el Gobierno de Francia ha confirmado que ha detectado el primer caso positivo del virus del ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.