1.- ¿Qué es? Un virus que causa la enfermedad homónima con cinco variedades: Sudán, Zaire, Reston, Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) y Bundibugyo, de las cuales, Sudán, Zaire y Bundibugyo se han asociado a importantes brotes de fiebre hemorrágica en África.

Recientemente se ha descubierto una sexta variante: el Bombali (especie Orthoebolavirus bombaliense), cuya incidencia en personas es desconocida hasta el momento.



El virus altera un tipo de células llamadas "endoteliales" que recubren la superficie interior de los vasos sanguíneos y la coagulación. Al dañar los vasos sanguíneos las plaquetas no son capaces de coagular, y los pacientes sucumben a un shock hemorrágico que deriva en una pérdida muy grave de sangre.

2.- Aparición: El virus del ébola se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes epidémicos casi simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). La aldea en la que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que le da nombre.

3.- Transmisión: El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por contacto directo con sangre, líquidos orgánicos o tejidos de las personas infectadas.

Aunque los monos han sido una fuente de infección para las personas, se considera que los murciélagos de la fruta de la familia Pteropodidae son los huéspedes naturales del virus.

4.- Síntomas: Los primeros síntomas de esta enfermedad son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarreas, erupción cutánea, funciones renal y hepáticas alteradas e intensas hemorragias internas y externas.

5.- Manifestación: El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) varía de 2 a 21 días, aunque generalmente los síntomas aparecen entre los 5 y 10 primeros días tras el contagio.

6.- Diagnóstico: El ébola se diagnostica principalmente a través de análisis de sangre. Los exámenes más comunes, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), son pruebas de: inmunoadsorción enzimática (ELISA), detección de antígenos, seroneutralización, reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa y aislamiento del virus mediante cultivo celular.

Las muestras de los pacientes infectados tienen un enorme peligro biológico y han de tomarse en condiciones de máxima protección.

7.- Pronóstico: La fiebre hemorrágica del ébola es una de las enfermedades más mortíferas para el ser humano, con una tasa de mortalidad del 25 al 90 %. El periodo de tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la muerte suele ocurrir entre los 6 y 16 días.

8.-Tratamiento y prevención: el enfoque médico contra el ébola ha dado un giro radical, pasando de ser una enfermedad puramente letal a contar con herramientas preventivas y curativas de alta eficacia, aunque condicionadas por la cepa del virus:

Tratamientos Curativos (Anticuerpos Monoclonales): La OMS ya no considera al ébola una enfermedad "intratable". Existen dos terapias con anticuerpos monoclonales aprobadas por la FDA que reducen drásticamente la mortalidad si se administran de forma temprana: Inmazeb™ (REGN-EB3): Un cóctel de tres anticuerpos monoclonales de acción dirigida. Ebanga™ (Ansuvimab-zykl): Un anticuerpo monoclonal único de alta eficacia.

La OMS ya no considera al ébola una enfermedad "intratable". Existen dos terapias con anticuerpos monoclonales aprobadas por la FDA que reducen drásticamente la mortalidad si se administran de forma temprana: Vacunas aprobadas: existen dos opciones, cuyo uso ya se ha extendido formalmente de forma segura a bebés a partir de los 12 meses de edad : Ervebo® (Merck): vacuna de dosis única aprobada en diciembre de 2019. Zabdeno® y Mvabea® (Janssen): esquema preventivo de dos dosis (administradas con 8 semanas de diferencia) aprobado en la Unión Europea en julio de 2020.

existen dos opciones, cuyo uso ya se ha extendido formalmente de forma segura a :

No obstante, tanto las vacunas (Ervebo) como los tratamientos monoclonales (Inmazeb y Ebanga) solo son efectivos contra la especie Zaire ebolavirus. Para la variante Bundibugyo (al igual que para la cepa Sudán), no existen tratamientos ni vacunas comerciales aprobados.