Arrancan las declaraciones de los testigos en el juicio por la muerte de Lukas Agirre

Una vez conformado el jurado durante la primera sesión del juicio, el pasado viernes, este lunes comienzan las primeras declaraciones de testigos en el juicio por la muerte de Lukas Agirre. El fiscal Jorge Bermúdez pide 22 años de cárcel para dos de los tres acusados de matar a puñaladas al joven en la Navidad de 2022.

En concreto, reclama 22 años para el presunto autor de las dos puñaladas, y para otro chico, acusado de ser el cooperador necesario. Mientras, para la mujer que les acompañaba cuando sucedió el crimen, imputada como encubridora, el Ministerio Público reclama tres años de prisión.

Un jurado formado finalmente por cinco hombres y cuatro mujeres deberá juzgar el caso.

Hasta 25 años de peticiones

Mientras, las dos acusaciones particulares que ejercen los familiares de la víctima elevan sus peticiones de cárcel hasta los 25 años para los dos hombres y piden dos años para la mujer.

En el arranque el juicio, el fiscal que ejerce la acusación pública señaló que existen "indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia" de las tres personas acusadas en este procedimiento.

Los hechos

Según recoge el escrito de la Fiscalía, los hechos sucedieron la madrugada del día de Navidad de 2022, cuando la víctima se encontraba en compañía de unos amigos en una céntrica discoteca de San Sebastián en la que también se hallaban los tres acusados.

Una vez en el exterior de la sala de fiestas, sobre las 6.00 horas, tuvo lugar un "encontronazo" entre ambos grupos durante el que el principal acusado habría acuchillado a Lukas Aguirre con una navaja que le habría entregado previamente el otro inculpado.

El Ministerio Público considera además que la mujer procesada habría dificultado la investigación del incidente con la finalidad de que los dos varones "eludiesen sus responsabilidades penales".