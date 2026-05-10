La Ertzaintza detiene a un hombre tras una agresión con una botella rota en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz

Agentes de la Ertzaintza detuvieron en la madrugada del sábado a un hombre acusado de un delito de lesiones tras una agresión con el cuello de una botella rota en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se produjo en torno a la una y media de la madrugada, después de que una llamada alertara de una pelea entre dos hombres en una céntrica calle de la zona.

Una patrulla de paisano se desplazó al lugar y comprobó cómo ambos implicados se estaban agrediendo. En ese momento, uno de ellos utilizaba el cuello de una botella rota contra el otro, que sufrió heridas al intentar repeler el ataque.

Los agentes se identificaron y trataron de separar al agresor, que mantenía el objeto cortante en la mano. Ante su actitud amenazante, uno de los ertzainas llegó a extraer su arma reglamentaria mientras le ordenaba que depusiera su conducta. El sospechoso fue detenido cuando arrojó la botella al suelo y la víctima tuvo que ser atendida en un centro hospitalario por heridas cortantes.

El arrestado, de 24 años, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial tras la instrucción de las diligencias.

Por su parte, el otro hombre implicado, de 25 años, fue evacuado a un centro sanitario de la capital alavesa.

Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para comprobar si la intervención se ajustó a los protocolos establecidos en este tipo de actuaciones.