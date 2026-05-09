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ELA, LAB y Steilas salen a la calle en Bilbao a favor de la exigencia del euskera

Se trata de una movilización "ante la ofensiva judicial, política y sindical contra el derecho a trabajar y a vivir en euskera".
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Movilización por el euskera en San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: ELA, LAB eta Steilas kalera atera dira Bilbon euskararen eskakizunaren alde
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EITB

Última actualización

Convocados por ELA, LAB y Steilas, esta tarde se celebra una manifestación en Bilbao bajo el lema "¡Por el derecho a vivir y trabajar en euskera!", para reclamar que el euskera sea "de oficialidad plena" y que se equipare la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público, "ofreciendo tiempo y recursos a los trabajadores que no saben euskera".

Se trata de una movilización "ante la ofensiva judicial, política y sindical contra el derecho a trabajar y a vivir en euskera".

La petición de ELA, LAB y Steilas es "muy simple, que se haga efectivo el derecho a vivir y trabajar en euskera y que se tomen medidas para ello".

Los sindicatos hacen un llamamiento a los partidos políticos para que "apuesten por esa equiparación y rechacen cualquier regulación del euskera como lengua subordinada".

Han hecho un llamamiento a las personas trabajadoras y euskaltzales a acudir a la marcha, que arrancará a las 17:30 horas desde el Sagrado Corazón, "como primer paso", y a secundar también convocada por Euskalgintzaren Kontseilua el 13 de junio en Pamplona.

Además de los citados sindicatos, han mostrado su adhesión los siguientes agentes sociales: 

  • ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ TALDEA
  • AINTZAT
  • ALDATU GIDOIA
  • ARNAS DEZAGUN
  • BILGUNE FEMINISTA
  • ERNAI
  • EUSKAL HERRIKO MUS FEDERAZIOA
  • EUSKALGINTZAREN KONTSEILUA
  • EUSKALTZALEEN FOROA 
  • IKA
  • IKAMA
  • JOXEMI ZUMALABE
  • NABARRALDE 
  • NAZIOGINTZA 
  • OSTIA SAREA
  • PANTAILAK EUSKARAZ 
ELA, LAB y Steilas convocan una manifestación el 9 de mayo en Bilbao "por el derecho a vivir y trabajar en euskera"
Euskera Sindicatos Sindicato LAB Sindicato Ela Sociedad

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