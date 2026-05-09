ELA, LAB y Steilas salen a la calle en Bilbao a favor de la exigencia del euskera

Convocados por ELA, LAB y Steilas, esta tarde se celebra una manifestación en Bilbao bajo el lema "¡Por el derecho a vivir y trabajar en euskera!", para reclamar que el euskera sea "de oficialidad plena" y que se equipare la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público, "ofreciendo tiempo y recursos a los trabajadores que no saben euskera".



Se trata de una movilización "ante la ofensiva judicial, política y sindical contra el derecho a trabajar y a vivir en euskera".

La petición de ELA, LAB y Steilas es "muy simple, que se haga efectivo el derecho a vivir y trabajar en euskera y que se tomen medidas para ello".



Los sindicatos hacen un llamamiento a los partidos políticos para que "apuesten por esa equiparación y rechacen cualquier regulación del euskera como lengua subordinada".

Han hecho un llamamiento a las personas trabajadoras y euskaltzales a acudir a la marcha, que arrancará a las 17:30 horas desde el Sagrado Corazón, "como primer paso", y a secundar también convocada por Euskalgintzaren Kontseilua el 13 de junio en Pamplona.

Además de los citados sindicatos, han mostrado su adhesión los siguientes agentes sociales: