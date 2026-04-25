ELA, LAB y Steilas convocan una manifestación el 9 de mayo en Bilbao "por el derecho a vivir y trabajar en euskera"

ELA, LAB y Steilas han convocado una manifestación el 9 de mayo en Bilbao, bajo el lema "¡Por el derecho a vivir y trabajar en euskera!", para reclamar que el euskera sea "de oficialidad plena" y que se equipare la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público, "ofreciendo tiempo y recursos a los trabajadores que no saben euskera".



En rueda de prensa en la sede de ELA en Bilbao, Peio Igeregi, de ELA, Haizea Arbide, de Steilas, y Oihana Lopetegi, de LAB, han dado a conocer los próximos pasos que darán los sindicatos "ante la ofensiva judicial, política y sindical contra el derecho a trabajar y a vivir en euskera".



Haizea Arbide ha indicado que, en un contexto en el que "está en marcha una ofensiva contra los derechos fundamentales de la comunidad euskaldun", es "absolutamente necesario reivindicar una respuesta organizada". Según ha defendido, el euskera necesita "una oficialidad plena" y, por ello, ELA, LAB y Steilas llaman a toda la clase trabajadora, así como a personas 'euskaltzales', a movilizarse "reividicando que se haga efectivo el derecho a vivir y trabajar en euskera" y que, para ello, se adopten las medidas necesarias.



Por su parte, Peio Igeregi ha denunciado que "algunos agentes sindicales, políticos y mediáticos están generando una presión organizada para obstaculizar la revitalización del euskera", por lo que es necesaria una "respuesta organizada".



Según ha remarcado, la petición de ELA, LAB y Steilas es "muy simple, que se haga efectivo el derecho a vivir y trabajar en euskera y que se tomen medidas para ello".



ELA, LAB y Steilas, ha dicho, reivindican "el derecho a trabajar en euskera", frente a "otros agentes que están tratando de impedir la euskaldunización de la administración e imponer la hegemonía del castellano". "Quienes ha puesto en marcha esta ofensiva están intentando criminalizar a las organizaciones y personas euskaltzales", ha denunciado, para afirmar que "esta criminalización tiene un objetivo político claro, consensuar una proposición de ley que sea aceptable para el PSE-EE".



En ese sentido, ha advertido que "si no se puede garantizar la atención en euskera o no se puede ejercer el derecho a trabajar en euskera en los servicios públicos, difícilmente, por no decir que sería imposible, se podrán dar pasos significativos en la euskaldunización en cualquier otro ámbito".



Por ello, ha indicado que para ELA, LAB y Steilas "es imprescindible partir de una proposición de ley que equipare la exigencia de ambas lenguas en el debate de la Ley de Empleo Público" y ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que "apuesten por esa equiparación y rechacen cualquier regulación del euskera como lengua subordinada".