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La planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz entra en la era eléctrica con el arranque del VLE

La compañía alemana ha elegido la factoría alavesa para iniciar la producción mundial de su nuevo vehículo eléctrico, un modelo que considera clave para su futuro industrial.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mercedesek Gasteizen duen lantegia aro elektrikoan sartu da IMB abiarazita
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EITB

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La planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz ha iniciado la producción en serie del nuevo VLE, un hito que la compañía ha presentado como "el comienzo de una nueva era" para su división de furgonetas y como "la piedra angular" de su futura estrategia El acto ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales; el ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu; y los principales responsables de la multinacional alemana.

Mercedes-Benz ha destacado que la fábrica alavesa se convierte en la primera planta del mundo en producir en serie el VLE, un vehículo basado en la nueva plataforma modular Van Architecture, llamada a convertirse en la base tecnológica de la próxima generación de modelos de la marca La empresa ha subrayado además el carácter pionero de la factoría de Vitoria-Gasteiz dentro de su red internacional de producción.

Durante el acto, el presidente de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, ha asegurado que el VLE representa la apuesta de la compañía por la innovación y la electrificación Según la firma, el modelo ha sido desarrollado en un tiempo récord gracias al trabajo de equipos internacionales y al papel desempeñado por la planta alavesa.

Modelo VLE de Mercedes

Relevancia del proyecto

El inicio de la fabricación culmina varios años de transformación industrial en las instalaciones de Vitoria-Gasteiz, donde se han realizado inversiones en nuevas áreas de carrocería, pintura y montaje, además de la modernización de los sistemas logísticos y tecnológicos. mercedes-Benz sostiene que estos cambios permiten ahora una producción más flexible, digital y preparada para diferentes sistemas de propulsión.

La multinacional considera que la llegada del VLE refuerza la competitividad y la viabilidad a largo plazo de la planta, donde trabajan unas 5.000 personas Además, ha señalado que en el futuro también se fabricarán en Vitoria-Gasteiz otros modelos desarrollados sobre esta nueva arquitectura.

El VLE, presentado mundialmente en marzo, combina características de berlina y monovolumen, puede transportar hasta ocho ocupantes y ofrecer una autonomía superior a los 700 kilómetros, según los datos facilitados por el fabricante El vehículo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y sistemas de carga ultrarrápida.

Mercedes-Benz sostiene que el arranque de la producción del VLE consolida a la planta de Vitoria-Gasteiz como uno de los proyectos industriales más relevantes para el futuro de la compañía en Europa y reafirma su compromiso con el mantenimiento y desarrollo de su actividad en Euskadi.

Tercer turno a partir de julio

La multinacional considera que la llegada del VLE refuerza la competitividad y la viabilidad a largo plazo de la planta, donde trabajan unas 5.000 personas. Además, ha señalado que en el futuro también se fabricarán en Vitoria-Gasteiz otros modelos desarrollados sobre esta nueva arquitectura.

Para responder al aumento de la producción, Mercedes-Benz implantará un tercer turno a partir del próximo 13 de julio. La compañía prevé combinar personal fijo y temporal para adaptar la capacidad de fabricación a la demanda del mercado.

Vitoria-Gasteiz Mercedes Benz Industria del automóvil Economía

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