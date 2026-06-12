La planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz entra en la era eléctrica con el arranque del VLE

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz ha iniciado la producción en serie del nuevo VLE, un hito que la compañía ha presentado como "el comienzo de una nueva era" para su división de furgonetas y como "la piedra angular" de su futura estrategia El acto ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales; el ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu; y los principales responsables de la multinacional alemana.

Mercedes-Benz ha destacado que la fábrica alavesa se convierte en la primera planta del mundo en producir en serie el VLE, un vehículo basado en la nueva plataforma modular Van Architecture, llamada a convertirse en la base tecnológica de la próxima generación de modelos de la marca La empresa ha subrayado además el carácter pionero de la factoría de Vitoria-Gasteiz dentro de su red internacional de producción.

Durante el acto, el presidente de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, ha asegurado que el VLE representa la apuesta de la compañía por la innovación y la electrificación Según la firma, el modelo ha sido desarrollado en un tiempo récord gracias al trabajo de equipos internacionales y al papel desempeñado por la planta alavesa.