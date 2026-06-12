La planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz entra en la era eléctrica con el arranque del VLE
La planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz ha iniciado la producción en serie del nuevo VLE, un hito que la compañía ha presentado como "el comienzo de una nueva era" para su división de furgonetas y como "la piedra angular" de su futura estrategia El acto ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales; el ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu; y los principales responsables de la multinacional alemana.
Mercedes-Benz ha destacado que la fábrica alavesa se convierte en la primera planta del mundo en producir en serie el VLE, un vehículo basado en la nueva plataforma modular Van Architecture, llamada a convertirse en la base tecnológica de la próxima generación de modelos de la marca La empresa ha subrayado además el carácter pionero de la factoría de Vitoria-Gasteiz dentro de su red internacional de producción.
Durante el acto, el presidente de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, ha asegurado que el VLE representa la apuesta de la compañía por la innovación y la electrificación Según la firma, el modelo ha sido desarrollado en un tiempo récord gracias al trabajo de equipos internacionales y al papel desempeñado por la planta alavesa.
Relevancia del proyecto
El inicio de la fabricación culmina varios años de transformación industrial en las instalaciones de Vitoria-Gasteiz, donde se han realizado inversiones en nuevas áreas de carrocería, pintura y montaje, además de la modernización de los sistemas logísticos y tecnológicos. mercedes-Benz sostiene que estos cambios permiten ahora una producción más flexible, digital y preparada para diferentes sistemas de propulsión.
La multinacional considera que la llegada del VLE refuerza la competitividad y la viabilidad a largo plazo de la planta, donde trabajan unas 5.000 personas Además, ha señalado que en el futuro también se fabricarán en Vitoria-Gasteiz otros modelos desarrollados sobre esta nueva arquitectura.
El VLE, presentado mundialmente en marzo, combina características de berlina y monovolumen, puede transportar hasta ocho ocupantes y ofrecer una autonomía superior a los 700 kilómetros, según los datos facilitados por el fabricante El vehículo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y sistemas de carga ultrarrápida.
Mercedes-Benz sostiene que el arranque de la producción del VLE consolida a la planta de Vitoria-Gasteiz como uno de los proyectos industriales más relevantes para el futuro de la compañía en Europa y reafirma su compromiso con el mantenimiento y desarrollo de su actividad en Euskadi.
Tercer turno a partir de julio
La multinacional considera que la llegada del VLE refuerza la competitividad y la viabilidad a largo plazo de la planta, donde trabajan unas 5.000 personas. Además, ha señalado que en el futuro también se fabricarán en Vitoria-Gasteiz otros modelos desarrollados sobre esta nueva arquitectura.
Para responder al aumento de la producción, Mercedes-Benz implantará un tercer turno a partir del próximo 13 de julio. La compañía prevé combinar personal fijo y temporal para adaptar la capacidad de fabricación a la demanda del mercado.
Te puede interesar
Deducciones en gimnasios o incentivos para atraer profesionales, la Diputación presenta su nueva propuesta de fiscalidad
La Diputación Foral ha presentado un anteproyecto de Norma Foral que incorpora nuevas deducciones e incentivos.
Tubacex aplicará un ERTE en Álava ante el parón en la actividad tubera por el bloqueo de Ormuz
La empresa informará el viernes a los sindicatos de la fecha de inicio del ERTE y la duración.
SpaceX protagoniza hoy la mayor salida a bolsa de la historia
La empresa aeroespacial de Elon Musk debuta este viernes en el índice Nasdaq bajo la etiqueta SPCX y con precio de 135 dólares por título. La oferta pública inicial (OPI) le permitirá captar, a priori, unos 75 000 millones de dólares para convertirse, de largo, en la mayor salida al mercado de la historia.
La lista de espera para una operación aumenta a 77-78 días por la huelga del personal médico, según Osakidetza
La directora de Osakidetza, Lore Bilbao, ha asegurado en una entrevista en Euskadi Irratia que el Gobierno Vasco seguirá intentando lograr un acuerdo con el personal médico, aunque ha dejado claro que mientras el Ministerio de Sanidad mantenga el actual Estatuto Marco continuará la huelga.
Errenteria, primer municipio en acogerse a la nueva Ley de Medidas Urgentes de Vivienda para impulsar 755 pisos en Gamongoa
El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha celebrado la decisión del Ayuntamiento guipuzcoano y ha destacado que EH Bildu ha pasado de considerar la norma una "contrarreforma" a utilizarla para desarrollar uno de los principales proyectos residenciales del municipio.
La inflación se mantiene estable en Euskadi y Navarra, pese al ligero repunte mensual de los precios
El IPC ha aumentado un 0,2 % en Euskadi y un 0,1 % en Navarra durante mayo, mientras que la tasa interanual se mantiene en el 3,2 % en ambas comunidades, según los datos publicados este viernes por el INE.
Tubos Reunidos no cuenta con ninguna oferta formal por el momento
Así se lo han comunicado las instituciones al Comité de Empresa en una reunión celebrada este jueves.
El personal médico de Navarra convoca una huelga indefinida por las tardes a partir del 1 de julio
El Sindicato Médico de Navarra ha calificado de "absurda" la oferta del Departamento de Salud y afirma que sumará esta huelga a las movilizaciones que se decidan en el conjunto del Estado.
Volotea retira el recargo por encarecimiento del precio del combustible tras la denuncia de Facua
Facua insta a los usuarios a reclamar a la aerolínea la devolución del sobrecoste que hayan tenido que afrontar por este recargo adicional de hasta 14 euros. Consumo ha abierto una investigación a Volotea por esta medida, tras casi tres meses en vigor.