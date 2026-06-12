AUTOMOBILGINTZA
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Mercedesen Gasteizko lantegia aro elektrikoan sartu da VLE modeloarekin

Alemaniako konpainiak Arabako faktoria aukeratu du bere ibilgailu elektriko berriaren munduko ekoizpena hasteko. Enpresaren etorkizun industrialerako giltzarritzat jo du ibilgailu hori.

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Mercedes-Benz enpresak Gasteizen duen lantegia VLE ibilgailu berria seriean ekoizten hasi da, eta konpainiak "aro berri baten hasiera" gisa aurkeztu du, furgonetak banatzeko eta etorkizuneko estrategiaren "giltzarri" gisa. Ekitaldian, Imanol Pradales lehendakaria, Jordi Hereu Espainiako Gobernuko Industria eta Turismo ministroa eta multinazional alemaniarraren arduradun nagusiak izan dira.

Mercedes-Benzek nabarmendu duenez, Arabako fabrika VLEa seriean ekoizten duen munduko lehen lantegia da. Van Architecture plataforma modular berria izango du oinarrian, horren hurrengo belaunaldiko modeloen oinarri teknologiko bilakatuko dena.

Ekitaldian, Mercedes-Benz Groupeko presidente Ola Källeniusek esan duenez, VLE hau konpainiak berrikuntzaren eta elektrifikazioaren alde egindako apustua da, eta oso arin garatu da nazioarteko taldeen lanari eta Arabako lantegiaren rolari esker.

Modelo VLE de Mercedes

Proiektuaren garrantzia

Gasteizko instalazioetako fabrikazioaren hasiera eraldaketa industrialeko hainbat urteren ostean heldu da. Bertan, karrozeria, pintura eta muntaketa arlo berrietan inbertsioak egin dira, sistema logistiko eta teknologikoak modernizatzeaz gain. Mercedes-Benzek esan du aldaketok produkzio malguagoa, digitalagoa eta propultsio-sistema desberdinetarako prestatuagoa ahalbidetzen dutela.

Horren arabera, VLEak 5.000 langile dituen lantegi horren lehiakortasuna eta epe luzerako bideragarritasuna indartuko ditu, eta etorkizunean arkitektura horren gainean garatuko diren beste modelo batzuk ere fabrikatuko dira Gasteizen, horren arabera.

Martxoan aurkeztutako VLEak berlinaren eta monobolumenaren ezaugarriak konbinatzen ditu, 8 bidaiari eraman ditzake eta 700 kilometrotik gorako autonomia eskaini, Mercedes-Benzek emandako datuen arabera. Ibilgailuak 800 volteko arkitektura elektrikoa eta ultra-azkar kargatzeko sistemak ditu.

Mercedes-Benzen esanetan, VLEaren ekoizpena abiarazteak Gasteizko lantegia sendotu du Europan konpainiaren etorkizunerako industria-proiektu inportanteenetako bat bezala, eta Euskadin bere jarduera mantendu eta garatzeko konpromisoa berresten du.

Hirugarren txanda uztailetik aurrera

Multinazionalaren ustez, VLE modelo berriak lantegiaren lehiakortasuna eta epe luzerako bideragarritasuna indartu ditu, eta etorkizunean arkitektura horren gainean garatutako beste modelo batzuk ere egingo dira Gasteizen.

Ekoizpenaren handitzeari erantzuteko, Mercedes-Benzek hirugarren txanda bat ezarriko du uztailaren 13tik aurrera. Langile finkoak eta aldi baterakoak konbinatzea aurreikusi dute, fabrikatzeko gaitasuna merkatuaren eskariaren arabera egokitzeko.

Gasteiz Mercedes Benz Automobilgintza Ekonomia

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