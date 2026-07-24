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La tasa de paro en Euskadi sube al 6,9 % en el segundo trimestre y hay 74 500 personas desempleadas

La población ocupada disminuye en 3.000 personas y la población parada aumenta en 13 200 personas con respecto al mismo trimestre del año anterior.
VITORIA, 02/07/2025.- Dos personas salen de la oficina del servicio público vasco de empleo (Lanbide) en Vitoria este miércoles. El empleo volvió a avanzar en junio, con 76.720 ocupados más, hasta un nuevo récord de 21,86 millones de afiliados, gracias al tirón del comercio y la hostelería que compensaron la pérdida en el sector educativo con el final de curso. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Imagen de una oficina de Lanbide. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euskadiko langabezia tasa % 6,9ra igo da bigarren hiruhilekoan, eta 74.500 langabe daude
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EITB

Última actualización

La tasa de paro en Euskadi ha subido al 6,9 % en el segundo trimestre del año, 2 décimas porcentuales más que el primer trimestre del año. De esta manera, en este momento hay 74 500 desempleados, 1.200 más que en el trimestre anterior. La cifra de personas ocupadas se sitúa en 1.011.100, lo que representa un descenso de 2.500 en la comparativa trimestral, según datos elaborados por Eustat.

Los datos son más llamativos si se comparan con los de 2025, el año anterior. La población ocupada disminuye en 3.000 personas y la población parada aumenta en 13 200 personas con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la tasa de paro asciende 1,2 puntos porcentuales.
  
Asimismo, la tasa de actividad calculada sobre la población de 16 a 64 años aumenta 2 décimas, situándose en el 76,8 %.

Datos por territorios

Por territorios históricos y en relación con el trimestre anterior, en Bizkaia la ocupación disminuye en 3.200 personas y en Gipuzkoa en 1.000, mientras en Álava aumenta en 1.800 personas. Respecto a las capitales, en San Sebastián baja la ocupación en 1.100 personas, en Bilbao sube en 300 personas y en Vitoria-Gasteiz aumenta en 1.900.

En cuanto a la nacionalidad, la tasa de ocupación más elevada se da entre las personas de nacionalidad española, se mantiene igual que en el trimestre anterior, en un 73,3 %. Entre las personas con nacionalidad extranjera, en cambio, sube 3 décimas hasta situarse en el 59,7 %.

Hogares con todos en paro

En el segundo trimestre de 2026 se estima que hay alrededor de 933 200 hogares en Euskadi, de los cuales una tercera parte (323 400 hogares) no tiene ninguna persona activa, 8.100 hogares más que en el trimestre anterior. En 6 de cada 10 hogares (555.000 hogares) todas las personas activas están ocupadas, 1.200 familias menos que el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares cuyas personas activas están todas en paro son 22.300, 3.100 hogares menos que en el trimestre anterior. El resto de los hogares con personas activas, ni todas paradas ni todas ocupadas, asciende a 32.500, 2.700 menos que en el trimestre anterior.

 Con respecto a la nacionalidad, la cifra de población parada crece entre las personas con nacionalidad extranjera en 4.400 personas, situándose en 20 400. Por el contrario, entre las personas con nacionalidad española baja en 3.200, hasta las 54 100 personas desempleadas.

Lanbide Trabajo Economía

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