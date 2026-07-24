La tasa de paro en Euskadi sube al 6,9 % en el segundo trimestre y hay 74 500 personas desempleadas

La tasa de paro en Euskadi ha subido al 6,9 % en el segundo trimestre del año, 2 décimas porcentuales más que el primer trimestre del año. De esta manera, en este momento hay 74 500 desempleados, 1.200 más que en el trimestre anterior. La cifra de personas ocupadas se sitúa en 1.011.100, lo que representa un descenso de 2.500 en la comparativa trimestral, según datos elaborados por Eustat.

Los datos son más llamativos si se comparan con los de 2025, el año anterior. La población ocupada disminuye en 3.000 personas y la población parada aumenta en 13 200 personas con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la tasa de paro asciende 1,2 puntos porcentuales.



Asimismo, la tasa de actividad calculada sobre la población de 16 a 64 años aumenta 2 décimas, situándose en el 76,8 %.