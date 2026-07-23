Repsol dispara sus ganancias a 2201 millones a junio y acelera la retribución a los accionistas

Repsol ganó 2201 millones de euros en el primer semestre del año, un 265 % más que los 603 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Este fuerte aumento se debe, en parte, a un efecto positivo de 823 millones por la revalorización de sus inventarios, impulsada por la subida del precio del petróleo y de los productos petrolíferos durante 2026 a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Así, el resultado neto ajustado, que refleja la evolución del negocio, alcanzó los 2711 millones de euros hasta junio, más del doble que los 1155 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Repsol en el periodo de enero a junio de este año se situó en los 6135 millones de euros, con un incremento del 156,5 % frente al mismo periodo de 2025.

El grupo energético dirigido por Josu Jon Imaz ha señalado que estas cifras se dan "en un contexto de gran volatilidad en los mercados energéticos, especialmente desde el inicio del conflicto en Irán, que ha incrementado las fluctuaciones de precios y restringido la oferta".

Además, Repsol ha indicado que ha concentrado sus esfuerzos en asegurar la continuidad del abastecimiento energético y ha destinado 2400 millones de euros en el semestre para aumentar sus existencias de crudo y productos refinados. Igualmente, la compañía también destaca que ha ayudado a mitigar el impacto de la volatilidad de los precios de los combustibles a sus clientes, aplicando descuentos adicionales en sus estaciones de servicio.

Así, estos resultados se dan en un escenario de una cotización del crudo al alza por las tensiones provocadas por el conflicto en Oriente Próximo, con un promedio de 92,3 dólares por barril del grupo para el Brent en este primer semestre, frente a los 71,9 dólares de hace un año, y unos márgenes de refino de 12,4 dólares por barril entre enero y junio, frente a los 5,6 dólares por barril del mismo periodo de 2025.

Por áreas de negocio, el resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción ('Upstream') alcanzó 673 millones de euros, un 6,7 % más que el primer semestre del año anterior; mientras que el Industrial se situó en 1683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino.

En cambio, en 2025 los resultados de Repsol se vieron afectados por la caída del precio del petróleo, que provocó un impacto patrimonial negativo de 394 millones de euros. También influyó el apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda neta del grupo se redujo hasta los 3667 millones de euros, 1133 millones menos que al final del primer trimestre de 2026. Este descenso se explica principalmente por la sólida generación de caja y por la desconsolidación de deuda derivada de la venta de una cartera de activos de energías renovables en España.