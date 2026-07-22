Mondragón eleva sus ventas hasta los 11 322 millones de euros en 2025
El grupo cooperativo se consolida como el primer empleador de Euskadi tras alcanzar una plantilla global de 72 761 trabajadores y crear 1346 nuevos empleos.
Las cooperativas de la Corporación Mondragón alcanzaron en 2025 unas ventas de 11 322 millones de euros, un 1 % más que el ejercicio anterior. Las inversiones, por su parte, llegaron a los 406 millones, un 7,8 % más, y el grupo cerró el pasado ejercicio con un resultado neto agregado de 618,8 millones de euros.
Todo ello a pesar del complejo contexto geopolítico y la incertidumbre internacional, y tras haber destinado más de 1800 millones de euros en los últimos cinco años a impulsar la innovación, la competitividad y la transformación tecnológica.
El Grupo Mondragón ha celebrado este miércoles su Congreso anual, una cita en la que su presidente, una cita en la que su presidente, Pello Rodríguez, ha destacado que estas cifras consolidan a la corporación como el "primer empleador de Euskadi, segundo de Navarra y quinto empleador privado del Estado". En el plano laboral, la corporación cerró el año con una plantilla global de 72.761 trabajadores tras conseguir la creación de 1.346 nuevos empleos.
"Ha sido un buen año. Mondragón no es solo negocio; también es cómo trabajamos y para qué lo hacemos. Crear riqueza a través del empleo y de la distribución de los beneficios es una de las características que nos diferencian", ha subrayado Rodríguez durante su intervención.
Las cooperativas y la Fundación Mondragón destinaron más de 49 millones de euros a iniciativas de acción social, colaborando con un millar de entidades en áreas como inclusión, educación y medio ambiente. Además, se impulsó el relevo generacional y la creación del Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank (ASETT) para consolidar su impacto en la economía social.
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