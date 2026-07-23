ELA, LAB y ESK denuncian altas temperaturas que "ponen en grave riesgo la salud" de la plantilla de Mercedes-Benz
Los sindicatos ELA, LAB y ESK han denunciado las altas temperaturas que "ponen en grave riesgo la salud" de la plantilla de Mercedes-Benz, a quien han acusado de "no adoptar las medidas suficientes" en el centro de trabajo de Vitoria-Gasteiz, para "asegurar unas condiciones ambientales adecuadas para las personas".
Representantes de los tres sindicatos se han concentrado este jueves a las puertas de la factoría gasteiztarra, bajo el lema 'Erreta gaude', para explicar que la actual normativa considera todos los puestos de fábrica ligeros, sin diferencias entre todos ellos, lo que hace que la normativa actual "quede muy lejos de la situación real de las personas trabajadoras".
En este sentido, han señalado que Mercedes Vitoria "carece de un protocolo de actuación para los días de alerta por calor en cualquiera de sus catalogaciones" (amarilla, naranja o roja). Según han trasladado, el comité planteó en 2024 una propuesta para negociar un protocolo con la empresa y esta "se negó a negociar". "Mercedes, a día de hoy, sigue negándose a sentarse a negociar un protocolo de actuación para altas temperaturas", han lamentado.
Ante está situación, estás últimas semanas han presentado varias denuncias, con una solicitud de paralización de actividad incluida. Pese a ello, han criticado que "la inspección no ha instado a la empresa a tomar medidas", por el momento.
Asimismo, han expuesto que las semanas que ha habido alerta naranja y alarma roja ha habido desvanecimientos por golpe de calor, llegando a acudir una ambulancia de Osakidetza por la gravedad de uno de los casos. "No hay un protocolo común para toda la planta y cada sector aplica lo que le viene en gana, sin dar unas garantías para la plantilla", han censurado.
Por ello, ELA, LAB y ESK han exigido a la empresa que se retome la negociación del anterior protocolo presentado por el comité, "de forma inmediata".
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