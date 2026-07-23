Mercedes-Benzek tenperatura altuekiko duen jarrerak langileen osasuna arriskuan jartzen duela salatu dute ELA, LAB eta ESK sindikatuek
Sindikatuek tenperatura altuetarako protokolo bat eskatu dute. Kritikatu dutenez, enpresak "ez du nahikoa neurri hartzen" beroagatiko alerta-egunetan "pertsonentzako ingurumen-baldintza egokiak ziurtatzeko".
Mercedes-Benzek Gasteizko lantokian tenperatura altuei aurre egiteko ez dituela "behar beste neurri" hartzen salatu dute ELA, LAB eta ESK sindikatuek ostegun goizean. Horrela, "langileen osasuna arrisku larrian" jartzea leporatu diote enpresari, eta pertsonentzat "ingurumen baldintza egokiak ziurtatzeko" eskatu diote zuzendaritzari.
Hiru sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute Gasteizko lantegiaren atarian, 'Erreta gaude' lelopean. Azaldu dutenez, egungo araudiaren arabera, fabrikako lanpostu guztiak arinak dira, eta ez dago desberdintasunik horien artean. Hori dela eta, egungo araudia "langileen benetako egoeratik oso urrun geratzen da".
Ildo horretatik, adierazi dute Mercedes Vitoriak ez duela "bero alertako egunetarako jarduera protokolorik bere katalogazioetako edozeinetarako" (horia, laranja edo gorria). Adierazi dutenez, batzordeak 2024an enpresarekin protokolo bat negoziatzeko proposamena egin zuen eta "enpresak negoziatzeari uko egin zion". Mercedesek, gaur egun, tenperatura altuetarako "protokolo bat negoziatzeari uko egiten jarraitzen du".
Egoera honen aurrean, azken asteotan ELA, LAB eta ESK sindikatuek hainbat salaketa aurkeztu dituzte, jarduera gelditzeko eskaera bat barne. Hala ere, "ikuskaritzak momentuz ez dio enpresari neurriak hartzeko eskatu", kritikatu dute.
Halaber, alerta laranja zein alarma gorria izan diren asteetan bero-kolpearen ondorioz zorabioak izan direla azaldu dute, eta Osakidetzako anbulantzia bat ere bertaratu dela kasuetako baten larritasunagatik. "Ez dago protokolo bateraturik lantegi osorako, eta sektore bakoitzak nahi duena aplikatzen du, langileriari bermerik eman gabe", gaitzetsi dute.
Hori dela eta, ELAk, LABek eta ESK-k eskatu diote enpresari berehala berrekin diezaiola batzordeak aurkeztutako aurreko protokoloaren negoziazioari.
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