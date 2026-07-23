talde energetikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Repsolek 2.201 milioi euroko irabaziak izan ditu urteko lehen seihilekoan

Energia-konpainiak irabazi gehiago izan ditu, neurri batean, bere biltegietan zituen petrolio eta produktu finduen balioa handitu delako. Petrolioaren prezioa igo denez, konpainiak aurretik erositako edo gordetako produktu horiek gehiago balio dute orain. Horrek 823 milioi euroko eragin positiboa izan du emaitzetan.

(Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de Repsol EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS 26/6/2025

Repsol energia-konpainiaren egoitza nagusia. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Repsol energia-konpainiak 2.201 milioi euroko irabazi garbiak lortu ditu urteko lehen seihilekoan, iazko epe berean eskuratutako 603 milioiak baino % 265 gehiago. Energia-konpainiak irabazi gehiago izan ditu, neurri batean, bere biltegietan zituen petrolio eta produktu finduen balioa handitu delako. Petrolioaren prezioa igo denez, konpainiak aurretik erositako edo gordetako produktu horiek gehiago balio dute orain. Horrek 823 milioi euroko eragin positiboa izan du emaitzetan; izan ere, Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz nabarmen garestitu dira petrolioaren eta petrolio-produktuen prezioak 2026an.

Gauzak horrela, negozioaren bilakaera hobekien islatzen duen irabazi garbi doitua 2.711 milioi eurora iritsi da ekainera arte, iazko aldi bereko 1.155 milioien bikoitza baino gehiago. Bestalde, EBITDA edo ustiapeneko irabazi gordina 6.135 milioi eurokoa izan da urtarriletik ekainera, 2025eko lehen seihilekoarekin alderatuta % 156,5eko hazkundea izan ostean.

Josu Jon Imaz buru duen energia-taldeak nabarmendu du emaitza horiek "energia-merkatuetan izandako aldakortasun handiko testuinguruan" lortu direla. Enpresak nabarmendu duenez, bereziki Irango gatazka hasi zenetik prezioen gorabeherak areagotu dira eta eskaintza nabarmen murriztu egin da.

Testuinguru horren aurrean, Repsolek adierazi du lehentasuna eman diola energia-horniduraren jarraitutasuna bermatzeari. Horretarako, 2.400 milioi euro bideratu ditu seihilekoan petrolio gordinaren eta produktu finduen izakinak handitzera. Era berean, bezeroei erregaien prezioen gorabeheren eragina arintzen lagundu diela azpimarratu du, bere zerbitzuguneetan deskontu osagarriak aplikatuta.

Emaitza horiek petrolioaren prezioa gora egin duen testuinguruan iritsi dira. Ekialde Hurbileko tentsioen ondorioz, Brent upelaren batez besteko prezioa 92,3 dolarrekoa izan da urteko lehen seihilekoan; iaz, berriz, 71,9 dolarrekoa izan zen. Aldi berean, findegi-marjinak 12,4 dolarrekoak izan dira upel bakoitzeko, 2025eko lehen seihilekoan izandako 5,6 dolarren aldean.

Negozio-arloei dagokienez, Esplorazio eta Ekoizpeneko (Upstream) irabazi garbi doitua 673 milioi eurokoa izan da, iazko lehen seihilekoan baino %6,7 handiagoa. Industria arloak, berriz, 1.683 milioi euroko emaitza lortu du, batez ere findegi-marjin handiagoei esker.

2025ean, ordea, petrolioaren prezioaren beherakadak baldintzatu zituen Repsolen emaitzak. Horren ondorioz, 394 milioi euroko ondare-eragin negatiboa izan zuen konpainiak. Horrez gain, apirilaren 28an Iberiar penintsulan izandako itzalaldiak ere eragina izan zuen.

Bigarren hiruhilekoa amaitzean, taldearen zor garbia 3.667 milioi eurora murriztu zen, urteko lehen hiruhilekoaren amaieran baino 1.133 milioi gutxiago. Beherakada horren arrazoi nagusia kutxaren sorrera sendoa eta Espainian energia berriztagarrien aktibo-zorro bat saltzearen ondoriozko zorraren dessendotzea da.

Repsol Energia Energia berriztagarriak Ekialde Hurbila Enpresaburuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X