ELA anuncia movilizaciones para otoño con el fin de negociar las condiciones laborales de todos los colectivos de Osakidetza

Durante la concentración realizada frente al ambulatorio de Amara Berri en San Sebastián, ELA ha denunciado la falta de voluntad del Departamento de Salud para abordar los problemas estructurales de Osakidetza. Asimismo, han criticado que el Gobierno Vasco solo tome medidas para mejorar las condiciones laborales cuando hay un conflicto activo en marcha.

El sindicato ha vuelto a rechazar el acuerdo firmado con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) ya que, además de no dar solución a los problemas del colectivo médico, fomenta las horas extraordinarias y deja de lado al resto de categorías profesionales. ELA ha recordado que para mejorar los salarios no se debe aumentar la carga de trabajo, y ha reclamado la contratación de 2.000 facultativos más en un plazo de cuatro años para eliminar progresivamente las guardias y la autoconcertación.

Por todo ello, ELA ha anunciado que impulsará huelgas y movilizaciones de cara a este otoño. El sindicato ha manifestado que ya está trabajando para promover una huelga que tenga "la intensidad y duración suficientes", y que ha comenzado a prepararse para negociar un nuevo acuerdo que regule las condiciones laborales de todos los colectivos.