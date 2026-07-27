Los alquileres bajaron entre un 3 y un 4 % en Donostia, Irun y Errenteria en el último trimestre de 2025
La renta media de los nuevos contratos de alquiler libre bajó en el cuarto trimestre de 2025 en las localidades guipuzcoanas de Donostia-San Sebastián, Errenteria e Irun entre un 3 y un 4 %. Además, también Lasarte-Oria (Gipuzkoa) contabilizó un descenso del 0,6 % durante este plazo de tiempo.
El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado estos datos en una rueda de prensa celebrada este lunes en Donostia para hacer una valoración del mercado del alquiler en Euskadi y la evolución de precios tras la aplicación íntegra de las zonas tensionadas y del Índice de Precios de Referencia.
Euskadi alcanza su récord histórico con más de 86 000 contratos activos
Durante su comparecencia, Itxaso ha destacado que este descenso se ha producido además sin que el número de viviendas registradas en alquiler se haya resentido, después de que Euskadi cerrara 2025 con 86 522 contratos de alquiler libre vigentes, el mayor volumen de la serie histórica, explica el Gobierno Vasco en una nota.
Por territorios, Bizkaia concentra actualmente 42 927 contratos activos, Gipuzkoa 31 351 y Álava 12 244, ha explicado.
Bizkaia supera a Gipuzkoa en el precio de la renta de entrada
Un contexto en el que Bizkaia ha superado por primera vez desde 2016 a Gipuzkoa en la renta de entrada, ya que mientras este último territorio registró una bajada del 3,5 % en la renta media de los nuevos contratos, Bizkaia presentó un incremento del 2,1 %, al pasar de 890,7 a 909,4 euros.
A diferencia de Gipuzkoa, en los tres municipios de mayor población de Bizkaia, la evolución también fue ascendente con un aumento del 2,2 % en Bilbao en la renta media de los nuevos alquileres, del 1,8 % en Barakaldo y del 5,5 % en Getxo.
No obstante, Itxaso ha aclarado que los datos de Bizkaia "ofrecen una fotografía previa a la entrada en funcionamiento del índice de referencia", por lo que será necesario esperar a los próximos meses para comparar cómo evoluciona el mercado "una vez desplegadas todas las herramientas de las zonas tensionadas".
¿Cuál es el territorio donde más han bajado los alquileres?
En lo tocante a Álava, es el territorio que mantiene los precios más contenidos y reduce ligeramente la renta de entrada, ya que cerró 2025 con un incremento trimestral de contratos del 1,3 % y aumentó su parque registrado un 3,1 % con una renta media del de 727,2 euros, la más baja de los tres territorios históricos con un descenso además en la renta media de los nuevos alquileres del 1,1 %.
Asimismo, en Vitoria, único municipio alavés declarado tensionado, la renta media de los nuevos contratos ha permanecido prácticamente estable, al pasar de 851,6 a 851,2 euros, con una bajada del 0,05 %.
En esta coyuntura, el consejero ha puesto el foco en Gipuzkoa, territorio que ofrece la señal "más clara de moderación" en el cuarto trimestre de 2025 con una mayor bajada de las rentas de entrada, después de que el número de contratos activos creciera un 3,2 % en el último trimestre hasta alcanzar los 31.351.
Unos datos que, según ha comentado, "hablan con claridad e invitan a la esperanza", si bien ha advertido de que "sería prematuro convertir un trimestre en una tendencia consolidada".
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