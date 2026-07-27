En lo tocante a Álava, es el territorio que mantiene los precios más contenidos y reduce ligeramente la renta de entrada, ya que cerró 2025 con un incremento trimestral de contratos del 1,3 % y aumentó su parque registrado un 3,1 % con una renta media del de 727,2 euros, la más baja de los tres territorios históricos con un descenso además en la renta media de los nuevos alquileres del 1,1 %.



Asimismo, en Vitoria, único municipio alavés declarado tensionado, la renta media de los nuevos contratos ha permanecido prácticamente estable, al pasar de 851,6 a 851,2 euros, con una bajada del 0,05 %.

En esta coyuntura, el consejero ha puesto el foco en Gipuzkoa, territorio que ofrece la señal "más clara de moderación" en el cuarto trimestre de 2025 con una mayor bajada de las rentas de entrada, después de que el número de contratos activos creciera un 3,2 % en el último trimestre hasta alcanzar los 31.351.



Unos datos que, según ha comentado, "hablan con claridad e invitan a la esperanza", si bien ha advertido de que "sería prematuro convertir un trimestre en una tendencia consolidada".

