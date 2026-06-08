El Gobierno Vasco declara el municipio vizcaíno de Basauri como "zona tensionada"
El Gobierno Vasco ha declarado el municipio vizcaíno de Basauri como "zona de mercado residencial tensionado", lo que permite contener los precios de los alquileres de vivienda en la localidad.
El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este lunes la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se declara zona tensionada el municipio de Basauri, tras haberlo solicitado su ayuntamiento en noviembre de 2025.
Las autoridades locales argumentaron en su momento que el municipio cumple con los requisitos para ser declarado zona tensionada, dado que la renta media absorbe más del 30 % del presupuesto mensual de las familias, en concreto el 30,8 %.
El Gobierno Vasco ha considerado que, en base a la documentación presentada por el Ayuntamiento, está acreditada la justificación para la declaración.
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