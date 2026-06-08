Eusko Jaurlaritzak gune tentsionatu izendatu du Basauri
Basauriko Udalak 2025ean egin zuen eskaera, alokairuen kostuak familien hileko diru-sarreren % 30 gainditzen duela argudiatuz.
Eusko Jaurlaritzak bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatu du Basauri (Bizkaia), eta horrek udalerriko etxebizitza-alokairuen prezioak mugatzea ahalbidetuko du.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak astelehen honetan argitaratu du Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuaren agindua, Udalak 2025eko azaroan eskaera egin ondoren. Agindu horren bidez, Basauriko udalerria tentsionatutako eremu izendatu da.
Tokiko agintariek bere garaian argudiatu zuten udalerriak betetzen dituela eremu tentsionatu izendapena jasotzeko beharrezko baldintzak, izan ere, batez besteko errentak familien hileko diru-sarreren % 30 baino gehiago hartzen baitu, zehazki, % 30,8.
Eusko Jaurlaritzaren ustez, Udalak aurkeztutako dokumentazioan oinarrituta, egiaztatu egin da herriak izendapena jaso dezakeela.
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