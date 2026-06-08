ETXEBIZITZA

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Eusko Jaurlaritzak gune tentsionatu izendatu du Basauri

Basauriko Udalak 2025ean egin zuen eskaera, alokairuen kostuak familien hileko diru-sarreren % 30 gainditzen duela argudiatuz.

Investigan la muerte de una mujer de 89 años y su hijo en un piso de Basauri (Bizkaia)
Basauriko etxebizitzak. Artxiboko irudia. ARGAZKIA: EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatu du Basauri (Bizkaia), eta horrek udalerriko etxebizitza-alokairuen prezioak mugatzea ahalbidetuko du. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak astelehen honetan argitaratu du Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuaren agindua, Udalak 2025eko azaroan eskaera egin ondoren. Agindu horren bidez, Basauriko udalerria tentsionatutako eremu izendatu da. 

Tokiko agintariek bere garaian argudiatu zuten udalerriak betetzen dituela eremu tentsionatu izendapena jasotzeko beharrezko baldintzak, izan ere, batez besteko errentak familien hileko diru-sarreren % 30 baino gehiago hartzen baitu, zehazki, % 30,8.

Eusko Jaurlaritzaren ustez, Udalak aurkeztutako dokumentazioan oinarrituta, egiaztatu egin da herriak izendapena jaso dezakeela.

Basauri Etxebizitza Ekonomia

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