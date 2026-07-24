El grupo vasco Ohmnia anuncia una opa sobre azkoyen valorada en 244,5 millones

Clerbil, junto a otros socios del grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

El capital social de la compañía está compuesto por 24 450 000 acciones ordinarias, por lo que el precio ofrecido en efectivo en la OPA supone un importe total máximo a desembolsar de 244,5 millones de euros.

Según los ofertantes, la operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.

La oferta por Azkoyen está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de la empresa navarra, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

Azkoyen es una multinacional navarra en torno a tres tecnologías: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security, con una facturación de 211 millones de euros y un ebitda de 38 millones.

La operación cuenta con el respaldo financiero de CaixaBank y Banco Sabadell y de acuerdo con la estrategia de crecimiento que impulsa esta operación Ohmnia mantendrá la cotización de Azkoyen en Bolsa.

Los promotores de la oferta consideran que la operación es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas y de mayor valor añadido, creando un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera.