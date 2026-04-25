ELAk, LABek eta Steilasek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9rako Bilbon, "euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde"
"Oldarraldi judizial, politiko eta sindikalaren" aurrean, enplegu publikoan euskararen eta gaztelaniaren eskakizunak parekatzea eskatzen dute.
ELAk, LABek eta Steilasek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9rako Bilbon, "Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde!" lelopean, euskara "erabat ofiziala" izan dadila eskatzeko eta enplegu publikoan euskararen eta gaztelaniaren eskakizuna parekatzeko, "euskaraz ez dakiten langileei denbora eta baliabideak eskainiz".
ELAren Bilboko egoitzan emandako prentsaurrekoan, Peio Igeregi ELAko kideak, Haizea Arbide Steilasekoak eta Oihana Lopetegi LABekoak eman dituzte "euskaraz lan egiteko eta bizitzeko eskubidearen aurkako ofentsiba judizial, politiko eta sindikalaren aurrean" emango dituzten pausoen berri.
Haizea Arbidek adierazi duenez, "euskaldunen oinarrizko eskubideen aurkako erasoaldia martxan dagoen testuinguru honetan, behar-beharrezkoa da erantzun antolatua aldarrikatzea". Bere esanetan, euskarak "erabateko ofizialtasuna" behar du, eta, horregatik, ELAk, LABek eta Steilasek mobilizatzeko deia egin diete langile guztiei, baita euskaltzaleei ere, "euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea gauzatu dadin aldarrikatuz".
Bestalde, Peio Igeregik salatu du "eragile sindikal, politiko eta mediatiko batzuk euskararen biziberritzea oztopatzeko presio antolatua" sortzen ari direla, eta, beraz, "erantzun antolatua" behar dela.
Azpimarratu duenez, ELA, LAB eta Steilasen eskaera "oso sinplea da: euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea gauzatzea eta horretarako neurriak hartzea ".
Aipatu sindikatuek "euskaraz lan egiteko eskubidea" aldarrikatzen omen dute, "administrazioa euskalduntzea eragozten eta gaztelaniaren nagusitasuna inposatzen saiatzen ari diren beste eragile batzuen aurrean". "Erasoaldi hau martxan jarri dutenak erakunde eta pertsona euskaltzaleak kriminalizatzen saiatzen ari dira", salatu dute, eta "kriminalizazio" horrek "helburu politiko argia" duela: "PSE-EErentzat onargarria izango den lege-proposamen bat adostea".
Zentzu horretan, ohartarazi dute "arreta euskaraz bermatu ezin bada edo zerbitzu publikoetan euskaraz lan egiteko eskubidea erabili ezin bada", zaila izango dela, "ezinezkoa izango dela ez esateagatik, beste edozein arlotan euskalduntzean urrats esanguratsuak egitea".
Hori dela eta, ELArentzat, LABentzat eta Steilasentzat "ezinbestekoa da Enplegu Publikoaren Legearen eztabaida bi hizkuntzen exijentzia parekatuko duen lege-proposamen batetik abiatzea", eta dei egin die alderdi politikoei " parekatze horren alde egin dezaten eta euskara menpeko hizkuntza gisa utziko lukeen edozein araudi bazter dezaten".
Bestalde, Oihana Lopetegik salatu duenez, "eragile euskaltzaleen bazterketa islatzen du Eusko Jaurlaritzak ELA eta LAB Euskararen Aholku Batzordearen Eremu Sozioekonomikoko taldetik kanporatu izanak, hain zuzen ere, bi sindikatu horiek baitira lan mundua euskalduntzeko neurri ausartak eta bitartekoak eskatu dituztenak".
Maiatzaren 9ko manifestazioaren helburuak "lanaren mundua euskalduntzeko arauak eta neurriak onartzea" dela zehaztu du Lopetegik. Bere ustez, Enplegu Publikoaren Legearen aldaketak hiru oinarri izan behar ditu: "Euskararen eta gaztelaniaren eskakizuna parekatzea, parekatze horretarako epemuga eta helburuak zehaztea, eta aldi horretan euskaraz ez dakiten langile publiko guztiei euskalduntzeko aukerak, denbora eta baliabideak eskaintzea".
Azkenik, ELA, LAB eta Steilaseko arduradunek dei egin diete langile eta euskaltzaleei maiatzaren 9an Bilbora joateko, "lehen urrats gisa", eta ekainaren 13an Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean egindako deialdiarekin bat egiteko.
