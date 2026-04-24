EUSKARA LANPOSTU PUBLIKOETAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hauek dira lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan alderdiek dituzten proposamenak

Euskara eskakizunen aurka epaitegiek eman dituzten kontrako ebazpenak sahiesteko asmoz, Euskal Enplegu Publikoaren legean aldaketak egitea proposatzen dute EAJk eta EH Bilduk eta ekimen bana aurkeztu dute Legebiltzarrean. PSE-EE, berriz, bi alderdi horien planteamenduen aurka azaldu da.
El BEC acoge una OPE masiva para docentes de Secundaria y FP
EPE bateko azterketako artxiboko irudia. Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJk eta EH Bilduk lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan negoziatzeko eseriko direla baieztatu dute ostiral honetan. Joan zen asteartean, berriz, PSE-EEko buru Eneko Anduezak EAJrekin adostasuna lortzea oso zaila izango dela aurreratu zuen. Testuinguru honetan, hurrengoa da gai honen inguruan alderdi bakoitzak daukan ikuspuntua.

EAJk eta EH Bilduk proposamen bana aurkeztu dute Legebiltzarrean hizkuntza eskakizunetan euskara babesteko helburuz. 

EAJ

EAJk Euskal Enplegu Publikoaren Legearen 187. artikuluari atal berri bat gehitzea planteatzen du. Horren arabera, hizkuntza-eskakizunak eta horien derrigortasun-datak finkatzean, administrazio publiko bakoitzari azterketa zorrotz eta justifikatua egitea eskatuko zaio, “proportzionaltasuna kontutan hartuta eta erabilera beharretan oinarrituta”.

Horrekin batera, nahitaez bete beharreko indizeei buruzko zehaztapenaren aplikazioa ezabatzeko proposatzen du.

“Lanpostu eskaintza publikoei segurtasun juridikoa eskaintzen dien eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen dituen planteamendua” dela azaldu zuen Markel Olanok Legebiltzarrean, proposamenaren aurkezpenean.

EH Bildu

EH Bilduren proposamenak, berriz, administrazio publikoan euskara eta gaztelania parekatzea eta bi hizkuntza ofizialen ezagutza irizpide orokor izatea du helburu, baina “malgutasunez eta modu progresiboan aplikatuta eta tokian tokiko egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta”.

Hala, euskararen ezagutza frogatzeko epeak zabaltzea eta, bitartean, langile horiei erraztasunak ematea proposatzen du.

EH Bilduren esanetan, proposamenaren oinarria Katalunian, Galizian, Valentzian eta Balearretan indarrean dagoen legedia da, Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman duena.

PSE-EE

PSE-EEk erabateko desadostasuna azaldu du aurreko bi proposamenekin. Bietan hizkuntz-eskubideak lan-eskubidearen aurretik jartzen direla uste du.

Aste honetan gogor aritu da Eneko Andueza PSEren proposamenen aurka. Bere ustez, ez batak ez besteak “ez dute arazoa konpontzen eta, ondoren ere, euskararen aurkako epaiak egongo direla uste du.

Alderdien artean adostasunera iristea erabakiorra izango da egungo Enplegu Publikoaren legean aldaketak egin ahal izateko.

EAJk eta EH Bilduk lehen kontaktuak izan dituzte euskara eskakizunei buruz hitz egiteko
Eneko Anduezak “oso zail” ikusten du EAJrekin akordioa lortzea euskara lanpostu publikoetan bermatzeko
Euskara EAJ-PNV EH Bildu PSE EE Eusko Legebiltzarra Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Carlos Gimeno Nafarroa hezkuntza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X