Hauek dira lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan alderdiek dituzten proposamenak
EAJk eta EH Bilduk lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan negoziatzeko eseriko direla baieztatu dute ostiral honetan. Joan zen asteartean, berriz, PSE-EEko buru Eneko Anduezak EAJrekin adostasuna lortzea oso zaila izango dela aurreratu zuen. Testuinguru honetan, hurrengoa da gai honen inguruan alderdi bakoitzak daukan ikuspuntua.
EAJk eta EH Bilduk proposamen bana aurkeztu dute Legebiltzarrean hizkuntza eskakizunetan euskara babesteko helburuz.
EAJ
EAJk Euskal Enplegu Publikoaren Legearen 187. artikuluari atal berri bat gehitzea planteatzen du. Horren arabera, hizkuntza-eskakizunak eta horien derrigortasun-datak finkatzean, administrazio publiko bakoitzari azterketa zorrotz eta justifikatua egitea eskatuko zaio, “proportzionaltasuna kontutan hartuta eta erabilera beharretan oinarrituta”.
Horrekin batera, nahitaez bete beharreko indizeei buruzko zehaztapenaren aplikazioa ezabatzeko proposatzen du.
“Lanpostu eskaintza publikoei segurtasun juridikoa eskaintzen dien eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen dituen planteamendua” dela azaldu zuen Markel Olanok Legebiltzarrean, proposamenaren aurkezpenean.
EH Bildu
EH Bilduren proposamenak, berriz, administrazio publikoan euskara eta gaztelania parekatzea eta bi hizkuntza ofizialen ezagutza irizpide orokor izatea du helburu, baina “malgutasunez eta modu progresiboan aplikatuta eta tokian tokiko egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta”.
Hala, euskararen ezagutza frogatzeko epeak zabaltzea eta, bitartean, langile horiei erraztasunak ematea proposatzen du.
EH Bilduren esanetan, proposamenaren oinarria Katalunian, Galizian, Valentzian eta Balearretan indarrean dagoen legedia da, Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman duena.
PSE-EE
PSE-EEk erabateko desadostasuna azaldu du aurreko bi proposamenekin. Bietan hizkuntz-eskubideak lan-eskubidearen aurretik jartzen direla uste du.
Aste honetan gogor aritu da Eneko Andueza PSEren proposamenen aurka. Bere ustez, ez batak ez besteak “ez dute arazoa konpontzen” eta, ondoren ere, euskararen aurkako epaiak egongo direla uste du.
Alderdien artean adostasunera iristea erabakiorra izango da egungo Enplegu Publikoaren legean aldaketak egin ahal izateko.
Zure interesekoa izan daiteke
EAJk eta EH Bilduk lehen kontaktuak izan dituzte euskara eskakizunei buruz hitz egiteko
Bi alderdiek Legebiltzarreko proposamenei zuzenketak jarriko dizkiete. EAJk jakinarazi du “zintzoki negoziatzeko” prest dagoen edonorekin hitz egingo duela eta EH Bilduk "begi onez" ikusten du eurekin esertzeko erabakia.
Euskal Hirigune Elkargoak batzorde exekutiboa eta iraunkorra osatu ditu
Alain Iriart lehendakariak aniztasun politikoa bermatu nahi izan du bere proposamenekin, bai eta barnealdeak presentzia handiagoa izatea ere. Hala ere, Iriartek onartu du ez duela lortu nahi zuen parekidetasuna, 15etik 6 baitira emakumezkoak.
Pradalesek eta Otxandianok "eskuin muturreko" diskurtsoak dituztela esan diote elkarri, migrazioa eta segurtasuna nahasteagatik
Atxilotuen jatorriaren berri ematea defendatu du lehendakariak, eta Voxen galdera bati erantzunez, adierazi du EHU ez dagoela "noraezean".
Albiste izango dira: Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, EBko buruzagien goi-bilera Zipren eta San Prudentzio jaietako pregoia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Torturen zazpi biktimak ekimen bateratua abiatu dute, Espainiako justiziak euren kasuak berriro ireki ditzan
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hamar aldiz zigortu du Espainia tortura kasu hauek ez ikertzeagatik. Giza Eskubideen Behatokiak iragarri du auzia Nazio Batuen Erakunderaino eramateko prest daudela.
Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu arma zurien aurkako PPren lege erreformak
Popularrek Voxen babesa baino ez dute izan. Gainerako taldeek kontrako botoa eman dute, PPri segurtasuna modu populistan erabiltzea aurpegiratu diote, eta gogorarazi diote planetatzen dituen lege-erreformak ez direla erkidegoen eskumenekoak.
Eusko Jaurlaritza, Anboto auziari buruz: "Espetxe-legeria betetzen dugu. Zarata eta egia bereizi egin behar dira"
Sarek "kezka eta desadostasuna" agertu du Soledad Iparragirreren eta Juan Ramon Carasatorreren inguruan hartutako erabakiagatik, eta Covitek bi presoak espetxera itzultzea defendatu du.
Gimenok ziurtatu du ez dela hiru urteko ikasgelen murrizketarik egongo Nafarroako sare publikoan, baina bai itunpeko sarean
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ukatu egin du bere Sailak "euskararen aurkako erasorik" egin duenik. Geroa Baik eskatu du "aldarri sozial eta politikoa" entzuteko eta itunpekoan datuak berrikusteko, ikasgelak irekita mantentzen saiatzeko. PPNk dio, itunpeko gelak ixtearen atzean "arrazoi teknikorik ez" dagoela, eta "arrazoiak ideologikoak" direla.
Rajoyk ukatu egin du Kitchen auziaren harira “operazio politikorik” egon izana, Barcenasi informazio konprometitua lapurtzeko xedez
Espainiako presidente ohiak Kitchen auziko epaiketaren hamargarren egunean deklaratu du. Rajoyk onartu du “Luis, izan sendo” mezua gogoratzen duela, “azken 15 urteetan egunero" argitaratu izan delako. Gainerako mezuak, ordea, ez omen ditu gogoratzen.