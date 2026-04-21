Eneko Anduezak “oso zail” ikusten du EAJrekin akordioa lortzea lanpostu publikoetan euskara blindatzeko
PSEren buruak adierazi du “prest” daudela hitz egiteko, baina jeltzaleen proposamena zalantzan jarri du eta esan du “milaka herritarren eskubideen aurka” doala. Joseba Díez Antxustegik, EAJren bozeramaileak Eusko Legebiltzarrean, “albiste txarra” dela uste du, “bai herriarentzat, bai euskararentzat”.
Eneko Andueza PSEren idazkari nagusiak “oso zail” ikusten du EAJrekin akordioa lortzea lanpostu publikoetan euskara blindatzeko. Buruzagi sozialistak, hala ere, adierazi du ez dela ultimatum bat, eta “behar den guztietan” esertzeko “prest” dagoela.
Bere alderdiko Batzorde Exekutiboaren bileraren ondoren, Anduezak gogor jo du EAJren eta EH Bilduren proposamenen kontra, Enplegu Publikoaren Legean euskara eskakizunak blindatzeko asmoz aurkeztutakoak. Helburua zen Administrazioko zenbait lanpostutan euskararen ezagutza eskatzea zalantzan jartzen duten epaien aurrean erantzuna ematea, baina momentuz ez da adostasunik lortu.
“Ez EAJren proposamenak, ezta EH Bildurenak ere, ez dute arazoa konpontzen; izan ere, helegiteak egongo dira, eta epaiak ere bai (…). Ez gatoz bat EAJren jarrerarekin. Adostasuna alde batera utzi eta euskararen eskakizuna handitzeko atea ireki du”, adierazi du.
“Aitzakiak", Anduezaren ustez
EAJren ekimena hiru printzipiotan oinarritzen da: gaztelaniaren eta euskararen berdintasun eraginkorra —“estatus bera” izatea—; hizkuntza-eskubideak errespetatzeko beharra —“oinarrizkoak eta giza eskubideak” direla ulertuta—; eta administrazio guztiz elebiduna, progresibotasunaren eta malgutasunaren bidez lortuko litzatekeena.
Hala ere, Anduezaren ustez, proposamenak “administrazioan lanpostu bat lortu nahi duten edo urteetan egonkortasunik gabe lanean aritu ondoren plaza finkatu nahi duten milaka herritarren eskubideen aurka doa”, “epaitegietako helegite eta epaien aurrean euskara blindatzeko aitzakia” erabiliz.
Joan den ekainaren 20an, EAJk Legebiltzarrean lege-proposamen bat erregistratu zuen Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko; hala ere, oraindik ez dago adostasunik —ezta EH Bilduren proposamenaren inguruan ere—. Duela astebete, EAJk Legebiltzarreko Mahaiari eskatu zion bi astez luzatzeko Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea.
EAJren erantzuna
Joseba Diez Antxustegik, EAJren bozeramaileak Eusko Legebiltzarrean, penaz hartu du PSEren jarrera, eta esan du “albiste txarra” dela, “bai herriarentzat, bai euskararentzat”. Haren ustez, eragile “oso garrantzitsua” da PSE euskararen inguruko erabakietan.
Azken hilabeteetan eta urteetan enplegu publikorako sarbidean ezarritako hizkuntza eskakizunen aurka eman diren epaiei erreferentzia eginez, Antsutegik ohartarazi du beharrezkoa dela “mugitzea”, “euskararen inguruan segurtasun juridikorik eza finka ez dadin”.
