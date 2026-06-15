AUZITEGIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Begoña Gomezen agerraldiaren ondoren, Peinado epaileak hiru egun ditu orain ahozko epaiketa hasi ala ez erabakitzeko

Defentsak eta Fiskaltzak auzia artxibatzeko eskatu dute, eta Hazte Oir erakundeak koordinatzen dituen herri-akusazioek kautelazko hainbat neurri eskatu dituzte, pasaportea kentzea, adibidez.

MADRID, 15/06/2026.- Dos coches acceden al garaje de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid este lunes. Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está citada por el juez Juan Carlos Peinado a la audiencia preliminar, con "la obligación de comparecer", para decidir si la envía a juicio junto con su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. EFE/Fernando Villar

Bi ibilgailu Castilla plazako epaitegietara sartzen arratsaldean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Gaztela Plazako Epaitegietara joan behar izan du gaur arratsaldean Begoña Gomez Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, Peinado epaileak deituta, aurretiazko entzunaldi eta kautelazko neurrien bistara.

Ustezko lau delitu direla eta (eraginen trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea) herri-epaimahaiarekin egin daitekeen epaiketaren aurreko entzunaldia izan da gaurkoa.

Hiru ordu eman ditu bertan Gomezek, eta orain Peinado epaileak hiru eguneko epea du ahozko epaiketa hasi ala ez erabakitzeko.

Gainera, gaur eta bihar artean argitu beharko du epaileak Gomezen aurkako kautelazko neurririk hartzen duen.

Defentsak eta Fiskaltzak auzia artxibatzeko eskatu dute.

Aitzitik, Hazte Oir erakundeak koordinatzen dituen herri-akusazioek euren akusazioak berretsi eta hainbat kautelazko neurri eskatu dituzte: pasaportea kentzea, Espainiatik irteteko debekua ezartzea eta hamabost egunean behin epaitegian agertzeko betebeharra ezartzea.

Cristina Álvarez aholkulariarentzat neurri berdinak eskatu dituzte. 

Aldiz, uko egin diote Juan Carlos Barrabes enpresariarentzat pasaportea erretiratzea eskatzeari, ihes egiteko arriskurik ez dagoela iritzita. 

Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
Begoña Gomez lau deliturengatik epaitzea proposatu du Peinado epaileak
Epaiketak Madril Pedro Sanchez Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X