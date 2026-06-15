Tras la comparecencia de Begoña Gómez, el juez Peinado tiene tres días para decidir sobre la apertura o no del juicio oral

La comparacencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedró Sánchez, ha finalizado tras tres horas en los Juzgados de Plaza Castilla. La cita de esta tarde ha sido para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida de marca.

El juez Peinado, que no prevé adoptar una decisión hoy, tiene un plazo de tres días para decidir sobre la apertura de juicio oral o no.

Además, entre hoy y mañana deberña decir si adopta medidas cautelares contra Gómez.

Tanto la defensa como la Fiscalía han solicitado el archivo de la causa.

Por su parte, las acusaciones populares que coordina la organización Hazte Oír han solicitado que retire el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, que se le imponga la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, las mismas medidas que para su asesora, Cristina Álvarez. En cambio, han declinado solicitar ninguna para el empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que no hay riesgo de fuga.