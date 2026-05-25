La UCO concluye que la cátedra de Begoña Gómez se creó según la normativa prevista
La UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos y que la información de sus cuentas bancarias "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales".
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han entregado al juez Juan Carlos Peinado dos informes: uno relacionado con la cátedra y el software que se creó para ella, y otro sobre los movimientos bancarios de Gómez.
"La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente (...) se corresponden con los principales pagadores que se identifican", afirman los agentes.
Respecto a la cátedra, según el informe, esta "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad".
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