Los presos enterrados en el cementerio de San Cristóbal centran el homenaje de la fuga
Los aledaños de la puerta del Fuerte de San Cristóbal han acogido un año más el homenaje a los más de 6.000 presos del franquismo que pasaron por este recinto, que fue cárcel y también sanatorio penitenciario, y en cuya ladera fueron enterrados 131 cuerpos en el denominado "Cementerio de las botellas". En su recuerdo, los presentes han ido depositando botellas con claveles rojos en su interior alrededor de la fotografía de los restos exhumados de uno de los presos, un acto emocionante al que ha precedido el saludo de los txistularis y de un bertsolari.
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