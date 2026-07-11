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Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, nuevas coordinadoras de Sumar con un 95,92 % de apoyo

Martínez Barbero es portavoz de la coalición de izquierdas en el Congreso y Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. Ambas encabezaban la única candidatura para sustituir a Lara Hernández, quien dejó el partido denunciando haber sufrido una "campaña de desprestigio".
MADRID, 11/07/2026.- Verónica Barbero (i) y Rosa Martínez (d) a su llegada a la asamblea extraordinaria celebrada que la formación política Sumar celebra este sábado para renovar previsiblemente su dirección con una candidatura de unidad para tratar de superar la crisis interna que vive la formación, que desembocó en la dimisión de su secretaria de Organización. EFE/Fernando Villar
Martínez Barbero y Martínez, a su llegada a la asamblea. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Veronica Martinez Barbero eta Rosa Martinez aukeratu dituzte Sumarren buruzagi berriak, % 95,92ko babesarekin
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Agencias | EITB

Última actualización

Movimiento Sumar ha renovado su liderazgo de cara a las elecciones de 2027. La portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han sido elegidas coordinadoras de la formación con un 95,92 % de los votos, según han informado fuentes de la formación. 

Ambas han sido elegidas en la asamblea extraordinaria que se ha celebrado este sábado. La suya era la única candidatura para la jefatura de la coalición, tras la crisis abierta por la dimisión de la anterior líder, Lara Hernández, quien denunció una "campaña de desprestigio" en su contra. 

La asamblea extraordinaria, la tercera celebrada por la organización en tres años, tenía como objetivo reorganizar Movimiento Sumar, "reforzar su implantación territorial y preparar al partido para un nuevo ciclo político", con la vista puesta en revalidar el Gobierno de coalición progresista en las próximas elecciones generales, que previsiblemente se celebrarán el año que viene.

La formación también había sufrido otras turbulencias desde su irrupción en el panorama político, como la salida de Yolanda Díaz del cargo de coordinadora general, la renuncia del exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras ser denunciado por agresión sexual por la actriz Elisa Mouliáa y la marcha de distintos cargos orgánicos.

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