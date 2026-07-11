Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, nuevas coordinadoras de Sumar con un 95,92 % de apoyo

Movimiento Sumar ha renovado su liderazgo de cara a las elecciones de 2027. La portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han sido elegidas coordinadoras de la formación con un 95,92 % de los votos, según han informado fuentes de la formación.

Ambas han sido elegidas en la asamblea extraordinaria que se ha celebrado este sábado. La suya era la única candidatura para la jefatura de la coalición, tras la crisis abierta por la dimisión de la anterior líder, Lara Hernández, quien denunció una "campaña de desprestigio" en su contra.

La asamblea extraordinaria, la tercera celebrada por la organización en tres años, tenía como objetivo reorganizar Movimiento Sumar, "reforzar su implantación territorial y preparar al partido para un nuevo ciclo político", con la vista puesta en revalidar el Gobierno de coalición progresista en las próximas elecciones generales, que previsiblemente se celebrarán el año que viene.

La formación también había sufrido otras turbulencias desde su irrupción en el panorama político, como la salida de Yolanda Díaz del cargo de coordinadora general, la renuncia del exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras ser denunciado por agresión sexual por la actriz Elisa Mouliáa y la marcha de distintos cargos orgánicos.