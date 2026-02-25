Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las elecciones generales de 2027

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones generales previstas para 2027. La dirigente ha hecho pública su decisión mediante un comunicado difundido en Bluesky, donde ha defendido la labor realizada durante su etapa en el Gobierno español.

En su mensaje, Díaz ha destacado la reducción de la pobreza juvenil del 28,3 % al 20,9 %, así como la mejora de las condiciones laborales y la disminución de la desigualdad a mínimos históricos. También ha subrayado que España crece al 2,8 %, el doble de la media europea, y ha puesto en valor medidas como el Estatuto de las personas becarias o el control horario.

Asimismo, ha reivindicado la regularización de medio millón de personas migrantes y ha contrapuesto esta política con las deportaciones en otros países. “España es un país de acogida que las y los regulariza”, ha afirmado.

Díaz ha asegurado que la decisión de no concurrir a las próximas elecciones es “muy meditada” y que ya la ha comunicado tanto a su entorno como al presidente del Gobierno español. Pese a ello, ha recalcado que seguirá trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía y ha defendido los avances logrados “de forma colectiva”.

La vicepresidenta ha reconocido que siempre tuvo reticencias ante la idea de ser candidata, especialmente por la dureza de la política, pero se ha mostrado orgullosa del camino recorrido y de los logros conseguidos durante su etapa en el Ejecutivo.