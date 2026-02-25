Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las elecciones generales de 2027
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones generales previstas para 2027. La dirigente ha hecho pública su decisión mediante un comunicado difundido en Bluesky, donde ha defendido la labor realizada durante su etapa en el Gobierno español.
En su mensaje, Díaz ha destacado la reducción de la pobreza juvenil del 28,3 % al 20,9 %, así como la mejora de las condiciones laborales y la disminución de la desigualdad a mínimos históricos. También ha subrayado que España crece al 2,8 %, el doble de la media europea, y ha puesto en valor medidas como el Estatuto de las personas becarias o el control horario.
Asimismo, ha reivindicado la regularización de medio millón de personas migrantes y ha contrapuesto esta política con las deportaciones en otros países. “España es un país de acogida que las y los regulariza”, ha afirmado.
Díaz ha asegurado que la decisión de no concurrir a las próximas elecciones es “muy meditada” y que ya la ha comunicado tanto a su entorno como al presidente del Gobierno español. Pese a ello, ha recalcado que seguirá trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía y ha defendido los avances logrados “de forma colectiva”.
La vicepresidenta ha reconocido que siempre tuvo reticencias ante la idea de ser candidata, especialmente por la dureza de la política, pero se ha mostrado orgullosa del camino recorrido y de los logros conseguidos durante su etapa en el Ejecutivo.
Te puede interesar
La renuncia de Karmele Tubilla a la alcaldía de Santurtzi se hará efectiva este jueves
El PNV no ha confirmado quién será el candidato que presentará para sustituir a la hasta ahora alcaldesa.
El PP no ve necesario desclasificar los documentos sobre el 3M y la muerte de Mikel Zabalza: "Ya hay información sobre esas acciones"
Además, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha criticado la estrategia del PNV de conceder beneficios penitenciarios a los presos de ETA. "Está claro que están blanqueando a EH Bildu", ha añadido.
Sánchez afirma que con los papeles del 23F se salda una deuda con los ciudadanos
Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la portavoz de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua, le ha pedido al presidente ir más allá y levantar el secreto sobre los GAL o el asesinato de Mikel Zabalza, casos "de suma importancia para la ciudadanía vasca".
¿Quién era quién el 23-F? Guía para orientarse en los papeles sobre el golpe de Estado
Tejero lideró el intento de golpe de Estado y él fue el principal protagonista, aunque detrás hubo una larga lista de actores secundarios.
La Fiscalía avala la semilibertad de 'Txeroki' pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia
Considera "procedente" aplicar el nuevo régimen al exjefe de ETA "en atención" a su "evolución" en prisión.
Martxoak 3 exige que el Gobierno español reconozca la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976
La asociación reclama "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial".
La Asociación Martxoak 3 pide al Parlamento Vasco que apoye este jueves la iniciativa "Responsable: El Estado"
La asociación de víctimas Martxoak 3 insta al Parlamento Vasco que apoye este jueves la iniciativa “Responsable: El Estado”, para que se inste al Gobierno de España a "reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978".
La jueza de la DANA pide al Tribunal Superior de Justicia Valenciano investigar a Mazón por “inactividad negligente” durante las riadas
Según la instructora, dicha pasividad constituye un “elemento decisivo” en el resultado de los sucesos que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.
¿Dónde y cuándo podré consultar los documentos desclasificados del 23F?
La documentación será accesible para la ciudadanía a partir de este miércoles a mediodía.