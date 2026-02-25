HAUTESKUNDEAK
Yolanda Diazek iragarri du ez dela hautagai izango 2027ko hauteskunde orokorretan

Espainiako Gobernuko bigarren presidenteordeak Bluesky sare sozialean argitaratutako mezu baten bidez eman du erabakiaren berri, Lan Ministerioan izandako agintaldiaren balantzea eginez.

YOLANDA DIAZ CONGRESO KONGRESUA
Yolanda Díaz, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Yolanda Diaz bigarren Espainiako Gobernuko presidenteorde eta Lan ministroak iragarri du ez dela hautagai izango 2027rako aurreikusita dauden hauteskunde orokorretan. Blueskyn zabaldutako ohar baten bidez eman du erabakiaren berri, eta Espainiako Gobernuan egindako lana defendatu du.

Bere mezuan, Diazek azpimarratu du gazteen pobrezia % 28,3tik % 20,9ra jaitsi dela, baita lan-baldintzak hobetu direla eta desberdintasuna minimo historikoetara murriztu dela ere. Halaber, Espainia % 2,8ra hazi dela azpimarratu du, Europako batez bestekoaren bikoitza, eta Bekadunen Estatutua edo ordutegi-kontrola bezalako neurriak balioetsi ditu.

Halaber, milioi erdi migratzaile erregularizatzea aldarrikatu du, eta politika hori beste herrialde batzuetako deportazioekin kontrajarri du. "Espainia harrera herrialdea da, eta erregularizatu egiten ditu", adierazi du.

Diazek ziurtatu du datozen hauteskundeetara ez aurkezteko erabakia "oso hausnartuta" dagoela, eta dagoeneko jakinarazi diela bere ingurukoei eta Espainiako Gobernuko presidenteari. Hala eta guztiz ere, herritarren bizitza hobetzeko lanean jarraituko duela azpimarratu du, eta lortutako aurrerapausoak "modu kolektiboan" defendatu ditu.

Presidenteordeak aitortu du beti izan zituela mesfidantzak hautagai izateko ideiaren aurrean, bereziki politikaren gogortasunagatik, baina harro agertu da egindako bideaz eta Gobernuan egon zen garaian lortutako lorpenez.

Yolanda Diaz Espainiako gobernua Politika

