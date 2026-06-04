Leire Diezek Cristina Narbonarekin hitz egin zuen Pedro Sanchez presidentearen aurkako erasoak "bideratzeko" asmoz
UCOk bien arteko elkarrizketa bat jaso du Leire kasuaren sumarioari erantsitako txosten batean.
Leire Diezek Maria Cristina Narbona diputatu eta PSOEko Batzorde Exekutibo Federaleko presidentearekin hitz egin zuen, presidentearen kontrako erasoak "bideratzeaz", "laguntza kualifikatua" emateaz eta gaiari "galtzerdi bat bezala" buelta emateaz.
Hala jaso du Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) Leire kasuaren sumarioari erantsitako txosten batean. WhatsApp bidez trukatutako mezuak dira horiek, 2024ko apirilaren 24koak. Egun horretan, Pedro Sanchezek herritarrei begirako gutuna argitaratu zuen bost eguneko hausnarketa egingo zuela iragartzeko. Izan ere, egun horretan, Juan Carlos Peinado epaileak Manos Limpiasen kereila bat onartu eta Begoña Gomez presidentearen emazteari auzi bat ireki zion.
UCOren txostenak jasotzen duen elkarrizketa horretan, Narbonak Diezi erantzun zion Santos Cerdani "egun batzuk lehenago" eman ziola horren berri. Era berean, Narbonak ukatu egin du ostegun honetan militante sozialista ohiarengandik "inolako" informaziorik jaso izana.
UCOren arabera, biek hitz egin zuten egun berean, Santos Cerdanek Madrilera joateko agindu zion Leire Diezi, bilera bat egiteko. Militante sozialista ohiak bidaia horren berri eman zion Vicente Fernandez SEPIko presidente ohiari hurrengo goizean.
"Urgentziaz noa Madrilera (...). Santosek bidali nau. Presidenteari lagunduko liokeen informazioa dugu", iragarri zion.
Goiz horretan bertan, Diez Juan Manuel Serrano Correoseko presidente ohiarekin harremanetan jarri zen. Berarekin "oso premiaz" harremanetan jartzeko eskatu zion, eta, aldi berean, esan behar ziona "nagusiaren atzoko erabakiarekin" lotuta zegoela jakinarazi zion, Cerdani erreferentzia eginez.
Azkenik, apirilaren 26ko goizeko 09:00etan batzeko eskatu zion, PSOEren Ferrazeko egoitzan. Bilera horretan izan ziren Santos Cerdan, Diez, Juan Manuel Serrano, Juan Francisco Serrano diputatu sozialista, Pedro Sanchezen kabiteneko zuzendari ondokoa zen Antonio Hernando, Ion Antolin PSOEko komunikazio zuzendari ohia eta Javier Perez Dolset enpresaburua.
Bilera horretan, Hernandok berak lekuko gisa deklaratu zuenez eta UCOk egiaztatu ahal izan duenez, Leire Diezek eta Perez Dolsetek Jose Villarejo komisario ohiak zituen audio batzuk aurkeztu zituzten, eta ikertutakoaren arabera, "Pedro Sanchezen aurkako estoldei buruzko informazioa" zuten hizpide.
Hiru egun geroago, apirilaren 29an, Sanchezek agerraldi publikoa egin zuen Gobernuaren buru izaten jarraituko zuela iragartzeko, hausnarketa egun horien ostean.
Goiz horretan bertan, Diez Juan Manuel Serranorekin harremanetan jarri zen eta galdetu zion ea "ostiralean hasi genuenarekin" jarraituko zuten, hilaren 26ko bilerari erreferentzia eginez.
Sanchezek jarraituko zuela iragarri baino lehen, txostenaren arabera, Leirek Serranori idatzi zion "jarraitzeko" esateko, eta gaineratu zuen: "Gizon honi lagundu egin behar zaio. Merezi du”. Horri erantzunez, Serranok esan zuen “utzi behar zela”.
Arratsaldean, Sanchezen agerraldiaren ondoren, Serranok esan zuen "nagusiak audioena" aipatu zuela, eta, UCOk dioenez, "Gobernuko presidenteari eta, zehazkiago, agerraldi publikoan izandako jokabideari buruzko aipamena" izango zela. Leirek erantzun zion "nagusiak aldare batean" jarriko zituela.
UCOk PSOEren eta PSCren 2024ko eta 2025eko finantza informazioa eskatu du
UCOk Zerga Agentziari eta hainbat banketxeri PSOEren eta PSCren 2024 eta 2025 urteetako finantza informazioa eskatzeko eskatu dio Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileari, baita Gaspar Zarrias buruzagi sozialista ohiari buruzkoa ere, besteak beste.
Agenteek banku-kontuak, kobrantzak, xedapenak, errentak, inbertsio-funtsak, baloreak, aseguruak, ondasun higigarriak edo higiezinak, sozietate-harremanak, atzerriko ondasunak, fakturak, dohaintzak, pentsio-funtsak, erkidego barruko eragiketak, alokatutako segurtasun-kutxak, zerga-egoera edota zerga-aitorpenak ezagutu nahi dituzte, besteak beste.
Zehazki, epaileari eskatu diote banketxeei eska diezaietela "duten informazio, mugimendu eta saldo guztiak", 2024tik gaur arte, PSOEren kontu korronteei eta aurrezki-kontuei buruzkoak, Gaspar Zarrias Andaluziako presidenteorde ohiaren zortzi konturi buruzkoak, ikertutako bi abokatuei buruzkoak (Ismael Oliverrekin lotura duten 60 baino gehiago) eta Crónica Libre hedabideari buruzkoak, besteak beste.
Agenteek, halaber, IKI Taldeko erakundeei 2024an eta 2025ean PSOErekin eta PSCrekin izandako "merkataritza-harremanen" berri emateko eskatu diote epaileari.
Horrela, UCOk Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiak Crónica Libre hedabideari baimendu zion 20.000 euroko ustezko ordainketan sakondu nahi du, hirugarren agentzia baten bidez, 2024ko Kataluniako Parlamenturako hauteskundeen esparruan, "publizitate-kanpaina baten barruan".
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