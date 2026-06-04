Leire Díez habló con Cristina Narbona de "reconducir" los ataques al presidente Pedro Sánchez

Leire Díez habló con la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Cristina Narbona, de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

Así consta en una serie de mensajes que ambas se intercambiaron por WhatsApp el 24 de abril de 2024, día en el que Pedro Sánchez publicó la carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión a raíz de que el juez Juan Carlos Peinado le abriera una causa a su mujer Begoña Gómez tras admitir una querella de Manos Limpias.

En esa misma conversación, que recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe incorporado al sumario del caso Leire, Narbona le responde que eso se lo había contado a Santos Cerdán “el otro día". Asimismo, Narbona ha negado este jueves haber recibido información "de ningún tipo" procedente de la exmilitante socialista.

El mismo día en que ambas hablaron, según la UCO, fue cuando Santos Cerdán ordenó a Leire Díez desplazarse a Madrid para mantener una reunión, hecho que la exmilitante socialista comunicó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández a primera hora de la mañana del día siguiente.

"Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", le anunció.

Esa misma mañana, Díez se puso en contacto con el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, con el que la exmilitante coincidió cuando ejerció el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

Le pidió que se pusiera en contacto con ella de forma "muy urgente", al tiempo que le anunció que lo que tenía que decirle guardaba relación con "la decisión del jefe de ayer", en alusión a Cerdán.

Finalmente le convocó en la sede del PSOE en Ferraz a las 09:00 de la mañana del 26 de abril, fecha en la que se celebró una reunión a la que asistieron Santos Cerdán, Díez, Juan Manuel Serrano, el diputado socialista Juan Francisco Serrano, el entonces director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez Antonio Hernando, el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín y el empresario Javier Pérez Dolset.

En esa reunión, según declaró como testigo el propio Hernando y ha podido contrastar la UCO, Leire Díez y Pérez Dolset presentaron una serie de audios que tenía el excomisario José Villarejo y que, según lo investigado, se referirían a "información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez".

Tres días después, el 29 de abril, Sánchez compareció públicamente para anunciar su continuidad al frente del Gobierno tras esos días de reflexión.

Esa misma mañana, Díez se puso en contacto con Juan Manuel Serrano y le preguntó si continuarían "con lo que empezamos el viernes", en referencia a la reunión del día 26.

Antes de que se produjese el anuncio de la continuidad de Sánchez, prosigue el informe, Leire escribió a Serrano para anunciarle: "sigue", y añadió: "a este hombre hay que ayudarlo. Se lo merece", a lo que Serrano apostilló que se tenía "que dejar".

Por la tarde, efectuada ya la comparecencia de Sánchez, Serrano comentó que "el jefe" había citado "lo de los audios", en lo que sería, dice la UCO, "una referencia al presidente del Gobierno y, más concretamente, a su actuación durante la comparecencia pública". Leire respondió a eso que "el jefe" les iba "a poner en un altar".