El empresario Julio Martínez implica a Rodríguez Zapatero en el préstamo a Plus Ultra

El contacto con Plus Ultra vino de Zapatero

Martínez, quien dice que únicamente intermediaba entre "cliente y consultor (Zapatero)", explica que el expresidente le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de Plus Ultra, y le puso al corriente de la necesidad de financiación de la aerolínea.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Zapatero les "sugirió" ponerse en contacto con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para conseguir un crédito ICO, o con La Caixa, si bien "esas vías" no dieron resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino y el 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, con independencia de la redacción del contrato, "los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella (representada por Martínez), por la que "se comprometía a abonar el 1 %" de esa ayuda si se conseguía dicho préstamo.

Según el juez del caso, no hay "constancia" del pago en España de ese 1 % (unos 530 000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubai, presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.

"Éxito" de la operación

Martínez indica además en su escrito que, "tras el éxito" de esa primera operación con Plus Ultra, se mantuvo la relación profesional con Análisis Relevante sobre "cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa".

En paralelo, según el empresario, Análisis Relevante suscribió otros contratos "tipo" con las empresas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa para recibir asesoramiento de Zapatero en cuestiones relacionadas con Venezuela, entre otros asuntos.

Martínez, a quien la Policía incautó 286 000 euros en su domicilio, asegura que se trata de dinero procedente de la venta de activos inmobiliarios sin relación con la causa.

Por su parte la representación legal de Plus Ultra ha remitido un escrito al juzgado en el que también muestra su "intención de prestar la máxima colaboración" y para "la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control" en la empresa.