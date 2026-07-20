Caso Plus Ultra
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El empresario Julio Martínez implica a Rodríguez Zapatero en el préstamo a Plus Ultra

En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional, el investigado ha dicho que el expresidente “marcaba los pasos a seguir” en el rescate de la aerolínea y ha admitido una comisión del 1 % por la intermediación.
MADRID, 19/05/2026.- Agentes de la Policía Nacional introducen material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ Rodrigo Jiménez
Agentes de la Policía Nacional, durante el registro a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Julio Martinez enpresariak Rodriguez Zapatero inplikatu du Plus Ultra maileguan
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Agencias | EITB

Última actualización

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha presentado un escrito ante el juez en el que implica al expresidente de España en el préstamo público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1 %.

Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez ha mostrado su voluntad de colaborar en un escrito en el que afirma que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a la consecución del préstamo de 53 millones de euros y que fue él quien le informó de que el Gobierno lo aprobaría unos 10 días antes de que se hiciese efectivo.

Según este empresario, Zapatero era quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante (administrada por Martínez y clave en la trama), pese a que no figurase en el accionariado, y fue quien, "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

La idea era que Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Estos informes los "finalizaría" Sergio Sánchez y los maquetaría la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, "con quien se estableció una iguala" de 3000 euros mensuales, "que se pagó" hasta 2025.

¿Quién es quién en el caso Plus Ultra?

El contacto con Plus Ultra vino de Zapatero

Martínez, quien dice que únicamente intermediaba entre "cliente y consultor (Zapatero)", explica que el expresidente le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de Plus Ultra, y le puso al corriente de la necesidad de financiación de la aerolínea.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Zapatero les "sugirió" ponerse en contacto con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para conseguir un crédito ICO, o con La Caixa, si bien "esas vías" no dieron resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino y el 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, con independencia de la redacción del contrato, "los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella (representada por Martínez), por la que "se comprometía a abonar el 1 %" de esa ayuda si se conseguía dicho préstamo.

Según el juez del caso, no hay "constancia" del pago en España de ese 1 % (unos 530 000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubai, presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.

"Éxito" de la operación

Martínez indica además en su escrito que, "tras el éxito" de esa primera operación con Plus Ultra, se mantuvo la relación profesional con Análisis Relevante sobre "cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa".

En paralelo, según el empresario, Análisis Relevante suscribió otros contratos "tipo" con las empresas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa para recibir asesoramiento de Zapatero en cuestiones relacionadas con Venezuela, entre otros asuntos.

Martínez, a quien la Policía incautó 286 000 euros en su domicilio, asegura que se trata de dinero procedente de la venta de activos inmobiliarios sin relación con la causa.

Por su parte la representación legal de Plus Ultra ha remitido un escrito al juzgado en el que también muestra su "intención de prestar la máxima colaboración" y para "la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control" en la empresa.

Corrupción Política Gobierno de España Psoe Política

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