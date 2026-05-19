¿Qué es el ‘caso Plus Ultra’ y cuál es su presunta vinculación con Zapatero?

Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por una causa de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le imputa los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. ¿La razón? Su presunta implicación en el llamado ‘caso Plus Ultra’.

El rescate

Este presunto caso de corrupción gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas por parte de la SEPI, el holding público encargado de gestionar las ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia.

Las sospechas radican en que el dinero de ese rescate podía haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana. Se investiga, asimismo, si José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber aprovechado su influencia para favorecer el rescate y así conseguir favores económicos.

Este rescate generó dudas desde el principio, ya que la compañía tenía una presencia reducida en el mercado español y arrastraba dificultades económicas previas a la covid. La aerolínea fue fundada en el año 2011 por el empresario Julio Martínez Sola, y en el momento del rescate contaba con cuatro aviones alquilados.

Mientras el PP y Vox cuestionaban el rescate, el Gobierno defendió la ayuda argumentando que Plus Ultra era importante para mantener conexiones aéreas entre España y Latinoamérica, especialmente a través del aeropuerto de Barajas.

La investigación

El juzgado de Madrid que investigó inicialmente el caso concluyó en 2023 que no estaba acreditado un uso irregular de los fondos públicos ni fraude en la concesión de la ayuda. Sin embargo, la investigación se reabrió más adelante tras nuevas pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los investigadores empezaron a analizar posibles conexiones internacionales relacionadas con presunto blanqueo de capitales y un supuesto uso indebido de parte del dinero del rescate. La Audiencia Nacional asumió entonces el caso, al considerar que existían indicios de una trama con ramificaciones fuera de España.

La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental relacionados con asesorías y pagos vinculados a la aerolínea.

El supuesto rol de Zapatero

Zapatero asegura no haber mediado para lograr el rescate de Plus Ultra, y dice no conocer al dueño de la aerolínea: “No he tenido relación con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, ni siquiera una reunión”.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin embargo, ha sostenido que el ex presidente se reunió con él y con su entonces asesor, Koldo García, para abordar la agilización del rescate de la aerolínea. Zapatero niega ese extremo.

El ex presidente del Gobierno, no obstante, sí mantenía una relación profesional y de amistad con Julio Martínez Martínez, detenido en el marco de esta investigación. Martínez Martínez, que comparte nombre y primer apellido con el presidente de Plus Ultra, habría firmado un contrato con Plus Ultra para obtener una comisión del 1 % por el rescate de la compañía aérea.

El contrato lo habría firmado a través de la empresa de consultoría de su propiedad Análisis Relevante, dedicada a la elaboración de informes de geopolítica. La oposición ha señalado que Análisis Relevante es en realidad “una sociedad instrumental sin empleados ni actividad, y con un único cliente, Plus Ultra”.

Estas mismas voces señalan que, tras el rescate de los 53 millones, Zapatero habría cobrado 660.000 euros de esa empresa, unos 500.000 para él y el resto para sus hijas”. El ex presidente del Gobierno, sin embargo, ha indicado que percibió unos 70.000 euros brutos anuales por su trabajo para Análisis Relevante.

Un aspecto clave tendría que ver con el contenido de esos informes, ya que serían documentos de escaso valor desde el punto de vista geopolítico. Zapatero, no obstante, ha señalado que muchas de sus aportaciones “eran orales”: “Muchos consultores no hacen nunca un informe, su tarea es más amplia, establecer perspectivas, seminarios... gracias a sus conocimientos”.

El ex mandatario socialista, asimismo, habría justificado el cobro de parte del dinero por parte de Whathefav, la empresa de sus hijas. “Cuando acepté ser consultor propuse que la compañía de mis hijas realizase las tareas de marketing. Ese era el acuerdo al que llegamos”, indicó.

Esta empresa habría recibido de Julio Martínez Martínez 198.000 euros por sus servicios.

Las decisiones de Calama

El juez Calama ha ordenado registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del ex presidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

El juez que indaga en el presunto uso irregular de esos 53 millones de euros ha llamado a declarar como imputado a Zapatero para el próximo 2 de junio.

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.

La supuesta organización criminal

La investigación, abierta a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían, según recoge la AN en el auto, "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía". Se trataría, concretamente, de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".

Entre otras cuestiones, la denuncia menciona la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y “la venta de relojes de lujo" para el blanqueo de dinero.

El PSOE alude a un montaje de la derecha

Por el contrario, el PSOE defiende la "presunción de inocencia" del ex presidente del Gobierno, y alude a un montaje de “la derecha y la ultraderecha”, que nunca le han perdonado por los avances sociales que logró mientras gobernaba.

"El que pueda hacer que haga", señalan los socialistas en un comunicado, recordando las palabras de otro expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), que relacionan con la investigación contra Zapatero.