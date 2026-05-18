La Diputación de Bizkaia admite dudas sobre la candidatura de Bilbao al Mundial de Fútbol de 2030

La Diputación de Bizkaia reconoce dudas en torno a la candidatura de Bilbao para acoger partidos del Mundial de Fútbol de 2030. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Elixabete Etxanobe ha afirmado que “hay que pensárselo mucho” antes de tomar una decisión definitiva.

Sus declaraciones llegan en la misma línea que las realizadas recientemente por el alcalde de San Sebastián sobre la posibilidad de estudiar la renuncia de Anoeta a acoger encuentros del campeonato.

Etxanobe ha dejado caer que las aficiones vinculadas al fútbol generan más inconvenientes que otros grandes eventos deportivos y culturales. Además, ha reconocido que a una parte de la ciudadanía no le agradan este tipo de citas internacionales.

La diputada general ha explicado que las instituciones todavía no han tomado una decisión definitiva y que continúan analizando las consecuencias y el impacto que tendría el campeonato en Bilbao y en Bizkaia.

Postura de Jon Insausti

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ya defendió hace unos días la candidatura de la ciudad como sede del Mundial de Fútbol de 2030 y su voluntad de hacerlo “de la mano de Bilbao”. En aquel momento, señaló también que la cita “trasciende” lo local, en contraste con las dudas expresadas posteriormente en el debate político.