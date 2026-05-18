FÚTBOL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Diputación de Bizkaia admite dudas sobre la candidatura de Bilbao al Mundial de Fútbol de 2030

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado en Euskadi Irratia que las instituciones implicadas siguen realizando “una reflexión en profundidad” sobre la posibilidad de que Bilbao sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbo 2030eko Munduko Futbol Txapelketa hartzeko hautagai izateari buruzko zalantzak dituela onartu du Etxanobek
author image

EITB

Última actualización

La Diputación de Bizkaia reconoce dudas en torno a la candidatura de Bilbao para acoger partidos del Mundial de Fútbol de 2030. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Elixabete Etxanobe ha afirmado que “hay que pensárselo mucho” antes de tomar una decisión definitiva. 

Sus declaraciones llegan en la misma línea que las realizadas recientemente por el alcalde de San Sebastián sobre la posibilidad de estudiar la renuncia de Anoeta a acoger encuentros del campeonato.

Etxanobe ha dejado caer que las aficiones vinculadas al fútbol generan más inconvenientes que otros grandes eventos deportivos y culturales. Además, ha reconocido que a una parte de la ciudadanía no le agradan este tipo de citas internacionales.

La diputada general ha explicado que las instituciones todavía no han tomado una decisión definitiva y que continúan analizando las consecuencias y el impacto que tendría el campeonato en Bilbao y en Bizkaia.

Postura de Jon Insausti

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ya defendió hace unos días la candidatura de la ciudad como sede del Mundial de Fútbol de 2030 y su voluntad de hacerlo “de la mano de Bilbao”. En aquel momento, señaló también que la cita “trasciende” lo local, en contraste con las dudas expresadas posteriormente en el debate político.

Elixabete Etxanobe Bizkaia Política

Te puede interesar

ANDALUZIA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PP asegura que Moreno es "garantía", mientras que el PSOE decidirá sobre el papel que debe jugar Montero

El PP ha considerado "histórico" su resultado en las ocho provincias. Los socialistas, en cambio, han reconocido que los resultados no han sido los que querían y Vox ha pedido cambio de políticas y "prioridad nacional". Por su parte, Maillo (Por Andalucía) ha descartado dimitir y José Ignacio García (Adelante) se ha mostrado convencido de que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados".

moreno-bonilla-llegada-sede-PP
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PP gana las elecciones andaluzas pero pierde la mayoría absoluta

Moreno Bonilla ha bajado de 58 diputados a 53 y necesitaba mantener 55 escaños para lograr la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE se queda con 28 diputados, dos menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas. Vox es tercera fuerza con 15 diputados y la candidatura de izquierdas Adelante Andalucía cuarta, dando la sorpresa y pasando de 2 a 8 diputados. La también coalición de izquierdas Por Andalucía mantiene sus 5 diputados.

Cargar más
Publicidad
X