Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 18 de mayo de 2026:

- 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia: El Fuero Nuevo de Bizkaia unificó el antiguo fuero de Bizkaia y fue aprobado, bajo el árbol de Gernika, en 1526, actualizando las bases del autogobierno vasco hace ahora 500 años. La Diputación Foral de Bizkaia ha organizado diversos actos a lo largo de este año y hoy celebrará un acto institucional al respecto.

- Bizum llega a las tiendas: El sistema de pago Bizum aterrizará en los comercios físicos y tiendas a partir de este lunes. Entre los primeros bancos que activarán el servicio se encuentran CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Laboral Kutxa, mientras que otras entidades irán incorporándolo en los próximos meses.

- PP depende de Vox en Andalucía: El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta y necesitará el apoyo de Vox para formar gobierno.