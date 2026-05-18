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Será noticia: 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia, Bizum llega a las tiendas y el PP depende de Vox en Andalucía

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Casa de Juntas de Gernika. Foto de archivo: Julen Iturbe
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Bizkaiko Foru Berriaren 500. urteurrena, Bizum dendetara iritsi da eta PPk Voxen babesa beharko du Andaluzian gobernua osatzeko
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 18 de mayo de 2026:

500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia: El Fuero Nuevo de Bizkaia unificó el antiguo fuero de Bizkaia y fue aprobado, bajo el árbol de Gernika, en 1526, actualizando las bases del autogobierno vasco hace ahora 500 años. La Diputación Foral de Bizkaia ha organizado diversos actos a lo largo de este año y hoy celebrará un acto institucional al respecto.  

- Bizum llega a las tiendas: El sistema de pago Bizum aterrizará en los comercios físicos y tiendas a partir de este lunes. Entre los primeros bancos que activarán el servicio se encuentran CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Laboral Kutxa, mientras que otras entidades irán incorporándolo en los próximos meses.

PP depende de Vox en AndalucíaEl PP ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta y necesitará el apoyo de Vox para formar gobierno. 

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El PP gana las elecciones andaluzas pero pierde la mayoría absoluta

Moreno Bonilla ha bajado de 58 diputados a 53 y necesitaba mantener 55 escaños para lograr la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE se queda con 28 diputados, dos menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas. Vox es tercera fuerza con 15 diputados y la candidatura de izquierdas Adelante Andalucía cuarta, dando la sorpresa y pasando de 2 a 8 diputados. La también coalición de izquierdas Por Andalucía mantiene sus 5 diputados.

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