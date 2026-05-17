Con el 46,14% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 52 escaños, logrando un 39,85 % de los votos. Esta cifra supone seis menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a tres diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por su parte, el PSOE consigue 29 diputados -uno menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas- y el 23,91 % de votos. En 2022 lograron un 24,09 % de apoyo.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene 16 escaños con un apoyo del 14,36 % frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47 % de los votos.

Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños y el 9,55 % de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. El partido de izquierdas es la sorpresa de la noche, cuadruplicando sus últimos resultados.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cuatro diputados con un respaldo del 6,28 % tras contar con cinco escaños en la última legislatura gracias al 7,70 % de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 62,14 %, lo que sitúa la abstención en el 37,85 %.