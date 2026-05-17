DERECHOS HUMANOS
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El colectivo LGTBI visibiliza sus reivindicaciones en Bilbao y Pamplona en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Decenas de personas han denunciado la “violencia institucional” hacia las personas trans en Bilbao. En Pampona, el colectivo ha reivindicado su derecho a "ocupar y vivir los espacios con tranquilidad" y "libres de violencia".
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18:00 - 20:00

Concentración en Bilbao, este domingo.

Euskaraz irakurri: LGTBI kolektiboaren aldarria Bilbon eta Iruñean, Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren aurkako Nazioarteko Egunean
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EITB

Última actualización

Este domingo se celebra en todo el mundo el Día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día para concienciar sobre la violencia, el acoso y discriminación que sufren aún las personas del colectivo LGTBIQ+.

Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud incluía la homosexualidad entre las enfermedades mentales. A pesar del tiempo transcurrido desde el tiempo transcurrido desde que se corrigió dicha definición, el colectivo sigue sufriendo discriminación actualmente, a tenor de los datos: Las distintas asociaciones de Hego Euskal Herria recogen de media unas 125 incidencias puestas en su conocimiento por miembros de la comunidad. 

Además, el último informe de incidentes de odio elaborado por la Ertzaintza, con datos referidos a 2024, recoge 54 delitos relacionados con la orientación o la libertad sexual.

El colectivo denuncia que "los discursos de odio cada vez están más extendidos en las calles y redes sociales". Algo que quieren confrontar y apelar al respeto.

En este contexto, decenas de personas se han movilizado este domingo junto al Teatro Arriaga de Bilbao contra la LGTBIQ+fobia en una concentración convocada por E28 Koordinadora. Mediante un comunicado, la plataforma ha denunciado las "violencias que atraviesan cada día" el colectivo y, en particular, la "violencia institucional, que patologiza y traumatiza las vidas y cuerpos trans". 

También ha clamado contra la "violencia transmisógina" y las "agresiones cotidianas".

En Pamplona, la Plataforma 28J ha celebrado una concentración ante el Ayuntamiento, donde ha reivindicado este domingo su derecho a "ocupar y vivir los espacios con tranquilidad" y "libres de violencia". 

Se ha leído un comunicado en el que se ha advertido de que los discursos de odio "aumentan a nuestro alrededor" y se ha reivindicado "nuestro derecho a la autodeterminación del cuerpo, la vida, y el territorio", rechazando "la impunidad de quienes vulneran estas u otras libertades que garantizan la dignidad humana". 

También han censurado el pinkwashing: "no permitiremos que ningún estado, partido o marca se apropie de nuestro discurso, ni que instrumentalicen nuestras vidas y derechos para obtener beneficio económico", han manifestado.

Concentración en Pamplona con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. EUROPA PRESS 17/5/2026

Concentración en Pamplona. Foto: EuropaPress

600 consultas en Berdindu

Berdindu, el servicio vasco de atención a personas LGTBIQ+ atendió en 2025 casi 600 demandas, un número similar al del ejercicio anterior. 

Txema Ezkerrra, director de diversidad ha explicado en Radio Euskadi que ha aumentado la atención que prestan a familias: 77 pidieron ayuda en 2025 para resolver dudas sobre identidades y expresiones de género, en muchos casos, de menores de edad.

Berdindu cuenta con oficinas permanentes en Bilbao, Donostia y Gasteiz y también un servicio itinerante por diferentes municipios.

Sindicatos y colectivos denuncian el aumento de agresiones transfóbicas en las aulas

Por otra parte, los sindicatos LAB y STEILAS, junto a colectivos y agentes vinculados a la coeducación, las pedagogías feministas y la educación sexual como IKAMA, Gazte Feministak, Hiruki Larroxa, Parean Elkartea o Sorginlore, entre otros, han denunciado el aumento de agresiones transfóbicas en los centros educativos y han reclamado a los departamentos de Educación de Navarra y Euskadi más recursos y estrategias para garantizar “aulas libres y seguras”.

El manifiesto, difundido con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIQ+fobia, sostiene que los discursos “tránsfobos y excluyentes” están ocupando “cada vez más espacio en la sociedad” en un contexto marcado, según denuncian, por el auge de mensajes reaccionarios vinculados “al autoritarismo y el fascismo”.

Los firmantes aseguran que esta situación tiene “un impacto directo” en la comunidad educativa y alertan de que en los últimos meses se han producido agresiones transfóbicas en centros escolares sin que existan “recursos adecuados ni estrategias concretas” para abordarlas.

El texto denuncia además la existencia de “intentos organizados” para alimentar posiciones transfóbicas mediante discursos de odio tanto dentro como fuera de los entornos educativos y cita como ejemplos charlas celebradas en Bilbao y Donostia-San Sebastián o cartas remitidas a centros escolares.

UE advierte sobre "retroceso a escala mundial" en derechos humanos en día contra homofobia

Ayer, en la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Unión Europea (UE) advirtió sobre "un retroceso global en materia de derechos humanos universales" e instó a todos los países a derogar leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

 "Estamos presenciando un retroceso global en materia de derechos humanos universales. La discriminación se está intensificando, incluso por motivos de orientación sexual e identidad de género", dijo la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, a través de un comunicado.

La jefa de la diplomacia europea añadió que "65 países aún penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, en clara violación del derecho internacional de los derechos humanos", e instó "a todos los Estados" a derogar estas leyes y a detener la aprobación de nuevas normas que discriminen a personas del colectivo LGTBI.

La UE reafirmó su "firme compromiso" con al defensa del colectivo y sus derechos.

Partidos políticos, instituciones y otros agentes también se han sumado este domingo a la defensa de la igualdad. 

LGTBI Pamplona Bilbao Manifestaciones Sociedad

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