El colectivo LGTBI visibiliza sus reivindicaciones en Bilbao y Pamplona en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Este domingo se celebra en todo el mundo el Día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día para concienciar sobre la violencia, el acoso y discriminación que sufren aún las personas del colectivo LGTBIQ+.

Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud incluía la homosexualidad entre las enfermedades mentales. A pesar del tiempo transcurrido desde el tiempo transcurrido desde que se corrigió dicha definición, el colectivo sigue sufriendo discriminación actualmente, a tenor de los datos: Las distintas asociaciones de Hego Euskal Herria recogen de media unas 125 incidencias puestas en su conocimiento por miembros de la comunidad.

Además, el último informe de incidentes de odio elaborado por la Ertzaintza, con datos referidos a 2024, recoge 54 delitos relacionados con la orientación o la libertad sexual.

El colectivo denuncia que "los discursos de odio cada vez están más extendidos en las calles y redes sociales". Algo que quieren confrontar y apelar al respeto.

En este contexto, decenas de personas se han movilizado este domingo junto al Teatro Arriaga de Bilbao contra la LGTBIQ+fobia en una concentración convocada por E28 Koordinadora. Mediante un comunicado, la plataforma ha denunciado las "violencias que atraviesan cada día" el colectivo y, en particular, la "violencia institucional, que patologiza y traumatiza las vidas y cuerpos trans".

También ha clamado contra la "violencia transmisógina" y las "agresiones cotidianas".

En Pamplona, la Plataforma 28J ha celebrado una concentración ante el Ayuntamiento, donde ha reivindicado este domingo su derecho a "ocupar y vivir los espacios con tranquilidad" y "libres de violencia".

Se ha leído un comunicado en el que se ha advertido de que los discursos de odio "aumentan a nuestro alrededor" y se ha reivindicado "nuestro derecho a la autodeterminación del cuerpo, la vida, y el territorio", rechazando "la impunidad de quienes vulneran estas u otras libertades que garantizan la dignidad humana".

También han censurado el pinkwashing: "no permitiremos que ningún estado, partido o marca se apropie de nuestro discurso, ni que instrumentalicen nuestras vidas y derechos para obtener beneficio económico", han manifestado.