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Un autobús urbano atropella a una mujer en Pamplona

La mujer herida, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.
Euskaraz irakurri: Hiri-autobus batek 46 urteko emakume bat harrapatu du Iruñean
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Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 46 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras ser atropellada por un autobús urbano a la altura del número 11 de la calle Navas de Tolosa, en Pamplona.
  
El aviso del accidente se ha recibido a las 2:15 horas, y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.
  
La mujer herida, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.

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