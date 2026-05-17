Una mujer de 46 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras ser atropellada por un autobús urbano a la altura del número 11 de la calle Navas de Tolosa, en Pamplona.



El aviso del accidente se ha recibido a las 2:15 horas, y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.



La mujer herida, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.