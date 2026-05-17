Investigan como violencia machista el hallazgo de tres cuerpos en Alicante

Investigan como violencia machista el hallazgo de los cadáveres de una mujer, su marido y el hijo en común, de 24 años, en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) este sábado.

La investigación apunta a que el guardia civil, de 55 años y sobre el que no constan antecedentes de violencia de género, ha asesinado supuestamente tanto a su mujer, de 51, como a su hijo, y que después se ha suicidado.

El Ayuntamiento de Dolores ha convocado un minuto de silencio, media hora después del pleno municipal extraordinario que ha sido convocado por este motivo.

Además, se han decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas por estos "terribles hechos ocurridos en el municipio".