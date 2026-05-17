VIOLENCIA MACHISTA
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Investigan como violencia machista el hallazgo de tres cuerpos en Alicante

El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas por estos "terribles hechos ocurridos en el municipio".
Euskaraz irakurri: Alacanten topatutako hiru gorpuak indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira
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EITB

Última actualización

Investigan como violencia machista el hallazgo de los cadáveres de una mujer, su marido y el hijo en común, de 24 años, en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) este sábado.

La investigación apunta a que el guardia civil, de 55 años y sobre el que no constan antecedentes de violencia de género, ha asesinado supuestamente tanto a su mujer, de 51, como a su hijo, y que después se ha suicidado.

El Ayuntamiento de Dolores ha convocado un minuto de silencio, media hora después del pleno municipal extraordinario que ha sido convocado por este motivo.

Además, se han decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas por estos "terribles hechos ocurridos en el municipio".

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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