Una mujer denuncia que fue agredida en Vitoria por usar nicab

Una mujer gasteiztarra denunció ayer ante la Ertzaintza haber sido agredida por su vestimenta, por usar un nicab, que la agresora intentó arrancarle.

La mujer se encontraba en una parada de autobús del barrio de Adurtza acompañada por sus tres hijos de entre 3 y 6 años de edad, cuando fue agredida por otra mujer. Según su relato, la presunta agresora se acercó a ella, trató de arrancarle el nicab que vestía, y posteriormente le golpeó en la cara.



Tras lo ocurrido, la victima llamó a la Ertzaintza, que le dijo que acudiese al hospital. Allí fue atendida, y posteriormente se le acompañó a poner la denuncia, junto a su hermano, que ante los micrófonos de ETB apuntaba que no es la primera vez.



Señalaba también que, pese al acoso sufrido anteriormente, nunca antes había ocurrido delante de los niños.

Según ha podido saber Radio Euskadi, la otra mujer también ha interpuesto denuncia por agresión.