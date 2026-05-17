Emakume batek salatu du eraso egin ziotela Gasteizen nikaba erabiltzeagatik
Beste emakume bat jantzia kentzen saiatu zela eta aurpegian jo zuela salatu du.
Gasteizko emakume batek salaketa aurkeztu zuen atzo Ertzaintzaren aurrean bere janzkeragatik, nikaba erabiltzeagatik, eraso egin ziotelako.
Emakumea Adurtza auzoko autobus-geltoki batean zegoen, 3 eta 6 urte bitarteko hiru seme-alabekin batera, eta emakume batek eraso egin zion. Horren esanetan, ustezko erasotzailea berarengana hurbildu, nikaba kentzen saiatu, eta aurpegian jo zuen.
Gertatutakoaren ondoren, biktimak Ertzaintzari deitu zion, eta hark ospitalera joateko esan zion. Han artatu egin zuten, eta salaketa jartzera lagundu zioten, nebarekin batera. Nebak ETBren mikrofonoen aurrean adierazi zuenez, aurretik ere egin diote inoiz eraso, baina lehen aldiz eraso diote seme-alaben aurrean.
Radio Euskadik jakin duenez, beste emakumeak ere jarri zuen salaketa erasoa berak jaso zuela esanez.
Zure interesekoa izan daiteke
Alacanteko eta Bartzelonako hantabirus kasu susmagarriek negatibo eman dute berriro
Horrela, hurrengo PCR proban emaitza errepikatzen bada, berrogeialdia etxean egiten jarraitu ahal izango dute.
Alacanten topatutako hiru gorpuak indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira
Doloresko Udalak hiru dolu egun ezarri ditu udalerrian jazotako "gertaera lazgarriagatik", eta jaietarako programatutako jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du.
Autobus batek emakume bat harrapatu du Iruñean
Zauritutako emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian, hainbat kolpe baitzituen.
Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du
Norobirus batek eragindako gastroenteritis-agerraldi izan duen Ambition itsasontzian zihoazen 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena izan dute eta Galizian, A Coruñan, eman dute eguna. 21 pertsonak isolatuta jarraitzen dute, osasun protokoloak betez. 20:00etan Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu dute. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.
Palestinarrek euren herrialdean bizitzeko duten eskubidea defendatu du manifestazio batek Iruñean, 'Nakba' ren 78. urteurrenean
Yala Nafarroa plataformak deitu, ehunka lagun bildu dira Israelekin "harremanak etetea" eskatzeko berriro ere. Izan ere, antolatzaileek uste dute hori dela Gazako Zerrendan gertatzen ari den genozidioa gelditzeko neurri bakarra.
12 adingabe eraman dituzte Loiuko aireportutik ospitalera, gastroenteritis zantzuekin
Ikas bidaiaren ondoren Lanzarotera zihoan hegaldi batean sartzeko zain zeudela, okadak eta zorabio-sentsazioa izaten hasi dira. 11 eta 12 urte bitarteko haurrak ospitalean aztertu, eta alta eman diete guztiei.
14 eta 17 urteko bi adingabe atxilotu dituzte Irunen taxi gidari bati eraso egiteagatik
Adin txikikoak izan arren aurrekariak zituzten biek. Fiskaltzak horietako bat aske uztea eta gazteena zentro batean sartzea ebatzi du.
Iruñeko jesuita bat ikertzen ari dira, gazte bati ustez sexu-abusuak egiteagatik
Atzo atxilotu zuen Foruzaingoak eta larunbat honetan eraman dute epailearen aurrera. Epaileak behin-behinean aske uztea erabaki du. Delituaren izaera eta biktima gehiago ote dauden ikertzen ari dira.
Gizon bat hil da Urgull menditik Pasealeku Berrira erorita
Ertzaintzak 11:00ak aldera jaso du abisua. Ordu horretan aurkitu dute biktimaren gorpua, baina larrialdi zerbitzuetako langileek ezin izan dute haren bizitza salbatu. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, istripua nola gertatu den jakiteko.