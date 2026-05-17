Emakume batek salatu du eraso egin ziotela Gasteizen nikaba erabiltzeagatik

Beste emakume bat jantzia kentzen saiatu zela eta aurpegian jo zuela salatu du.

Gasteizko emakume batek salaketa aurkeztu zuen atzo Ertzaintzaren aurrean bere janzkeragatik, nikaba erabiltzeagatik, eraso egin ziotelako.

Emakumea Adurtza auzoko autobus-geltoki batean zegoen, 3 eta 6 urte bitarteko hiru seme-alabekin batera, eta emakume batek eraso egin zion. Horren esanetan, ustezko erasotzailea berarengana hurbildu, nikaba kentzen saiatu, eta aurpegian jo zuen.

Gertatutakoaren ondoren, biktimak Ertzaintzari deitu zion, eta hark ospitalera joateko esan zion. Han artatu egin zuten, eta salaketa jartzera lagundu zioten, nebarekin batera. Nebak ETBren mikrofonoen aurrean adierazi zuenez, aurretik ere egin diote inoiz eraso, baina lehen aldiz eraso diote seme-alaben aurrean.

Radio Euskadik jakin duenez, beste emakumeak ere jarri zuen salaketa erasoa berak jaso zuela esanez.

