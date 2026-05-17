Autobus batek emakume bat harrapatu du Iruñean

Zauritutako emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian, hainbat kolpe baitzituen.

Agentziak | EITB

Iruñeko hiri-autobus batek 46 urteko emakume bat harrapatu du gaur goizaldean hiriburuko Navas de Tolosa kaleko 11. zenbakiaren parean.

02:15ean jaso dute larrialdi zerbitzuek istripuaren berri, eta Oinarrizko Bizi Euskarria ematen duen anbulantzia bat eta Udaltzaingoa bertaratu dira.

Zauritutako emakumeak kolpe ugari jaso ditu, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian.

