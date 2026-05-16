12 adingabe eraman dituzte Loiuko aireportutik ospitalera, gastroenteritisa izan dezaketelakoan
Lanzarotera zihoan hegaldi batean sartzeko zain zeuden, eta haietako batzuk okadak eta zorabio-sentsazioa izaten hasi dira. 11 eta 12 urte bitartean dituzte, eta aurretik antolatutako bidaia bateko kideak dira.
Lanzarotera zihoan hegaldi baten zain zeuden 12 adingabe artatu ditu Osakidetzak larunbat arratsaldean, eta anbulantzian eraman dituzte Bilboko aireportutik Gurutzetako eta Basurtuko unibertsitate-ospitaleetara, haietako batzuk okadak eta zorabio-sentsazioa izan ondoren. Neska-mutil horiek gastroenteritisarekin bateragarriak diren sintoma arinak agertu dituzte.
Osasun Sailak jakitera eman duenez, adin txikikoek 11 eta 12 urte bitartean dituzte, eta aurretik antolatutako bidaia bateko kideak dira. Hegazkinera igo aurreko itxaronaldian, horietako batzuk ondoezik aurkitu dira, eta, ondorioz, azkar aktibatu dira Osakidetzaren larrialdietako anbulantzia zerbitzuak.
Anbulantzia batzuk aireportura bertara joan dira, eta bertan osasun-taldeek lehen balorazioa egin dute eta asistentzia-operatiboa antolatu dute.
Ondoren, prebentzioz, 12 adingabe Gurutzetako eta Basurtuko ospitaleetara eraman dituzte, ebaluazio osoagoa egiteko.
Bi zentro horietan artatu dituzten paziente gazteek gastroenteritisarekin bateragarriak diren sintomatologia arinak agertu dituzte, eta ez da inolako larritasunik hauteman haien egoeran.
Pediatriako larrialdi-zerbitzuak dagozkien balorazioak egiten ari dira, eta, kasu kopuruaren arabera, ez da baztertzen jatorri birikoa izatea, edo elikagairen batekin lotuta egotea. Taldeari laguntzen dioten monitoreak sintomarik gabe daude.
Osakidetzak azpimarratu du egoera normaltasun osoz kudeatzen ari dela, eta ez dela aparteko zerbitzurik aktibatu behar izan, euskal osasun-sistema publikoaren ohiko erantzun-gaitasunari esker.
Osasun Sailak "anbulantzien eta osasun arloko langileen esku-hartze azkarra eta eraginkorra" nabarmendu du, "aireportuan bertan eta ospitaletara bidean egin duten lana funtsezkoa izan baita arreta arin eta segurua bermatzeko, bai eta Gurutzetako eta Basurtuko ospitaleetako larrialdi-zerbitzuen koordinazioa eta profesionaltasuna bermatzeko ere".
Osakidetzak jakinarazi du pazienteen bilakaera gertutik jarraituko duela, baina lasaitasun mezua zabaldu du, egoera ez delako larria.
Zure interesekoa izan daiteke
14 eta 17 urteko bi adingabe atxilotu dituzte Irunen taxi gidari bati eraso egiteagatik
Adin txikikoak izan arren aurrekariak zituzten biek. Fiskaltzak horietako bat aske uztea eta gazteena zentro batean sartzea ebatzi du.
Iruñeko jesuita bat ikertzen ari dira, gazte bati ustez sexu-abusuak egiteagatik
Atzo atxilotu zuen Foruzaingoak eta larunbat honetan eraman dute epailearen aurrera. Epaileak behin-behinean aske uztea erabaki du. Delituaren izaera eta biktima gehiago ote dauden ikertzen ari dira.
Gizon bat hil da Urgull menditik Pasealeku Berrira erorita
Ertzaintzak 11:00ak aldera jaso du abisua. Ordu horretan aurkitu dute biktimaren gorpua, baina larrialdi zerbitzuetako langileek ezin izan dute haren bizitza salbatu. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, istripua nola gertatu den jakiteko.
60 eragile sozial eta politikok gerraren aurkako manifestua sinatu dute Gernikan
Euskal Herri osoko ia 60 eragilek sinatu dute gaur eguerdian, Gernikan, “Gernikaren herritik, bakea eta justizia” manifestua, non gerraren aurkako eta bakearen, justiziaren eta herrien subiranotasunaren aldeko konpromisoa berretsi duten.
Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatu dute Iruñean hainbat manifestarik
Manifestazioa eguerdian egin dute, "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde. Gimeno Kanpora!", lelopean.
Urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu UEMAk, udalerri euskaldunen atzerakada gelditzeko
Udalerri Euskaldunen Eguna ospatu du UEMAk Otxandion. 121 udalek osatzen dute gaur egun Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, eta guztien artean 355.500 biztanle ordezkatzen dituzte.
Norovirusak kutsatutako 30 lagun daramatzan Ambition gurutzaontzia Galiziara iritsi da
Hainbat orduz aztertzen ibili ostean, 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena jaso dute, turismoa egiteko. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.
Baldintzapean aske utzi dute dute Igorreko errugbi taldeko presidentea
Ertzaintzak 132 salaketa jaso zituen igandera arte, Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik. Zehazki, 3. sari bat egokitu zitzaion, eta orain klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko.
Hiru pertsona identifikatu dituzte Gasteizko Errekaleor auzoan, beisboleko bateekin eta harriz betetako motxilekin
Asteazkenean hainbat liskar izan ziren, okupa batzuk auzoko eraikinetan sartzen saiatu eta hango bizilagunak aurka agertu zirenean. Materiala konfiskatu eta hiru pertsonak identifikatu dituzte: 24 eta 31 urteko bi gizon eta 26 urteko emakume bat.