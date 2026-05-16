12 adingabe eraman dituzte Loiuko aireportutik ospitalera, gastroenteritisa izan dezaketelakoan

Lanzarotera zihoan hegaldi batean sartzeko zain zeuden, eta haietako batzuk okadak eta zorabio-sentsazioa izaten hasi dira. 11 eta 12 urte bitartean dituzte, eta aurretik antolatutako bidaia bateko kideak dira.

Osakidetzaren hainbat anbulantzia, Loiuko aireportuan. Argazkia: Irekia

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lanzarotera zihoan hegaldi baten zain zeuden 12 adingabe artatu ditu Osakidetzak larunbat arratsaldean, eta anbulantzian eraman dituzte Bilboko aireportutik Gurutzetako eta Basurtuko unibertsitate-ospitaleetara, haietako batzuk okadak eta zorabio-sentsazioa izan ondoren. Neska-mutil horiek gastroenteritisarekin bateragarriak diren sintoma arinak agertu dituzte.

Osasun Sailak jakitera eman duenez, adin txikikoek 11 eta 12 urte bitartean dituzte, eta aurretik antolatutako bidaia bateko kideak dira. Hegazkinera igo aurreko itxaronaldian, horietako batzuk ondoezik aurkitu dira, eta, ondorioz, azkar aktibatu dira Osakidetzaren larrialdietako anbulantzia zerbitzuak.

Anbulantzia batzuk aireportura bertara joan dira, eta bertan osasun-taldeek lehen balorazioa egin dute eta asistentzia-operatiboa antolatu dute.

Ondoren, prebentzioz, 12 adingabe Gurutzetako eta Basurtuko ospitaleetara eraman dituzte, ebaluazio osoagoa egiteko.

Bi zentro horietan artatu dituzten paziente gazteek gastroenteritisarekin bateragarriak diren sintomatologia arinak agertu dituzte, eta ez da inolako larritasunik hauteman haien egoeran.

Pediatriako larrialdi-zerbitzuak dagozkien balorazioak egiten ari dira, eta, kasu kopuruaren arabera, ez da baztertzen jatorri birikoa izatea, edo elikagairen batekin lotuta egotea. Taldeari laguntzen dioten monitoreak sintomarik gabe daude.

Osakidetzak azpimarratu du egoera normaltasun osoz kudeatzen ari dela, eta ez dela aparteko zerbitzurik aktibatu behar izan, euskal osasun-sistema publikoaren ohiko erantzun-gaitasunari esker.

Osasun Sailak "anbulantzien eta osasun arloko langileen esku-hartze azkarra eta eraginkorra" nabarmendu du, "aireportuan bertan eta ospitaletara bidean egin duten lana funtsezkoa izan baita arreta arin eta segurua bermatzeko, bai eta Gurutzetako eta Basurtuko ospitaleetako larrialdi-zerbitzuen koordinazioa eta profesionaltasuna bermatzeko ere".

Osakidetzak jakinarazi du pazienteen bilakaera gertutik jarraituko duela, baina lasaitasun mezua zabaldu du, egoera ez delako larria.

Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Osasuna Gaixotasunak Gizartea

