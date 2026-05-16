Trasladan a 12 menores desde el aeropuerto de Loiu al hospital por un posible cuadro leve de gastroenteritis
Un total de 12 menores han sido trasladados por las ambulancias de Emergencias Osakidetza este sábado a los hospitales universitarios de Cruces y Basurto tras presentar síntomas compatibles con un proceso gastrointestinal leve mientras se encontraban en el aeropuerto de Bilbao, a la espera de embarcar en un vuelo con destino a Lanzarote.
Los menores, de entre 11 y 12 años, forman parte de un grupo que iniciaba un viaje organizado. Durante la espera previa al embarque, varios de ellos han comenzado a presentar vómitos y sensación de mareo, lo que ha motivado la rápida activación de los servicios de las ambulancias de Emergencias de Osakidetza.
Según ha informado el Departamento de Salud, varias ambulancias se han desplazado hasta el propio aeropuerto, donde los equipos sanitarios han realizado una primera valoración 'in situ' y han organizado el operativo asistencial.
Posteriormente, y de forma preventiva, se ha procedido al traslado de 12 menores en ambulancias a centros hospitalarios de Osakidetza, los hospitales de Cruces y Basurto, para una evaluación más completa.
De los menores trasladados, la mitad han sido atendidos en el Hospital Universitario Cruces y la otra mitad en el Hospital Universitario Basurto. Los primeros pacientes ya evaluados en ambos centros han sido clasificados con sintomatología leve, sin que, en ningún caso, se aprecie gravedad en su estado.
Los servicios de urgencias pediátricas están realizando las valoraciones correspondientes y, en función del número de casos, no se descarta un posible origen vírico o alimentario del cuadro. Los monitores que acompañan al grupo se encuentran asintomáticos.
Desde Osakidetza se subraya que la situación está siendo gestionada con total normalidad y que no ha sido necesario activar ningún dispositivo extraordinario, gracias a la capacidad de respuesta habitual del sistema sanitario público vasco.
Asimismo, ha destacado la "rápida y eficaz intervención de las ambulancias y equipos de Emergencias de Osakidetza, cuya actuación en el propio aeropuerto y durante el traslado ha sido clave para garantizar una atención ágil y segura, así como la coordinación y profesionalidad de los servicios de urgencias de los hospitales de Cruces y Basurto".
Osakidetza ha indicado que continuará monitorizando la evolución de los pacientes, cuya situación, por el momento, no reviste gravedad.
Te puede interesar
Una manifestación defiende en Pamplona el derecho de los palestinos a vivir en su país, en el 78 aniversario de la 'Nakba'
Cientos de personas convocadas por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina han vuelto a reclamar la "ruptura de relaciones" con Israel como medida de presión para parar el genocidio en la Franja de Gaza.
Detenidos dos menores de 14 y 17 años por agredir a un taxista en Irun
Los dos menores, que cuentan con un amplio historial delictivo pese a su corta edad, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha dictaminado la puesta en libertad de uno de ellos y el ingreso en un centro educativo al más joven de los dos.
Investigan a un jesuita de Pamplona por un presunto abuso sexual contra un joven mayor de edad
El sacerdote fue detenido ayer viernes por la Policía Foral y este sábado ha pasado a disposición judicial, que ha decidido su puesto en libertad provisional. Se investiga la entidad del delito y si puede haber más víctimas.
Muere un hombre tras caer del monte Urgull al Paseo Nuevo
Hasta ahí se han trasladado los servicios de emergencia, una dotación de bomberos y agentes de la Ertzaintza, que han certificado el hallazgo del cadáver. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.
Cerca de 60 agentes sociales y políticos firman en Gernika el manifiesto contra la guerra
Cerca de 60 agentes sociales, políticos, sindicales e institucionales de Euskadi y Navarra han suscrito este sábado en Gernika (Bizkaia) el manifiesto "Desde el pueblo de Gernika, paz y justicia", impulsado por la plataforma Gernika-Palestina, en el que ratifican su compromiso "contra la guerra y a favor de la paz, la justicia y la soberanía de los pueblos".
UEMA presenta 10 medidas urgentes para frenar el retroceso del euskera en los municipios euskaldunes
UEMA ha celebrado el Día de los Municipios Euskaldunes en Otxandio, donde han celebrado la reunión anual. En la actualidad, UEMA alcanza la cifra de 121 ayuntamientos, representando a cerca de 355 000 habitantes.
Una manifestación reclama en Pamplona el cese del consejero de Educación, Carlos Gimeno
La marcha ha partido este mediodía de la calle Bosquecillo precedida de una pancarta con el lema "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde (Educación de calidad y condiciones de trabajo). Gimeno Kanpora!".
El crucero Ambition con 30 infectados por el brote de norovirus llega a Galicia
Tras varias horas de análisis, 1600 pasajeros han recibido permiso para salir del barco para hacer turismo. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.
En libertad provisional el presidente del club de rugby de Igorre
La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que no tiene fondos para hacer frente al pago de casi 3 millones que le demandan los afectados.