Una manifestación reclama en Pamplona el cese del consejero de Educación, Carlos Gimeno
Una manifestación convocada por LAB ha exigido este sábado en Pamplona la destitución del consejero de Educación, Carlos Gimeno, por "hacer oídos sordos ante las reivindicaciones de la comunidad educativa y los sindicatos".
La marcha ha partido este mediodía de la calle Bosquecillo precedida de una pancarta con el lema "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde (Educación de calidad y condiciones de trabajo). Gimeno Kanpora!".
Hodei Tapia, responsable de Educación de LAB, ha explicado a los medios de comunicación que la manifestación pretende "mandar un mensaje alto y claro", que es que "el consejero Gimeno no puede contar ni un solo día más al cargo".
Es un consejero, ha destacado, "que ha mantenido la misma actitud durante los últimos siete años, haciendo oídos sordos ante las reivindicaciones de la comunidad educativa y los sindicatos, negando lo evidente y cerrando las puertas a cualquier tipo de negociación".
"En estos siete largos años la calidad educativa ha empeorado.El sistema educativo se encuentra a día de hoy en horas bajas. La carga de trabajo y las exigencias son cada día más altas. Burocracia, ratios insostenibles, atención a la diversidad", ha comentado.
Te puede interesar
Cerca de 60 agentes sociales y políticos firman en Gernika el manifiesto contra la guerra
Cerca de 60 agentes sociales, políticos, sindicales e institucionales de Euskadi y Navarra han suscrito este sábado en Gernika (Bizkaia) el manifiesto "Desde el pueblo de Gernika, paz y justicia", impulsado por la plataforma Gernika-Palestina, en el que ratifican su compromiso "contra la guerra y a favor de la paz, la justicia y la soberanía de los pueblos".
UEMA presenta 10 medidas urgentes para frenar el retroceso del euskera en los municipios euskaldunes
UEMA ha celebrado el Día de los Municipios Euskaldunes en Otxandio, donde han celebrado la reunión anual y han dado la bienvenida a Elgorriaga a la mancomunidad. En la actualidad, UEMA alcanza la cifra de 121 ayuntamientos, representando a cerca de 355 000 habitantes.
El crucero Ambition con 30 infectados por el brote de norovirus llega a Galicia
Tras varias horas de análisis, 1600 pasajeros han recibido permiso para salir del barco para hacer turismo. El lunes hará escala en el Puerto de Bilbao.
En libertad provisional el presidente del club de rugby de Igorre
La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que no tiene fondos para hacer frente al pago de casi 3 millones que le demandan los afectados.
Identificadas tres personas en el barrio Errekaleor de Vitoria-Gasteiz, junto a bates y mochilas con piedras
El miércoles se registraron varios enfrentamientos, cuando unos okupas intentaron entrar en edificios del barrio y sus residentes se opusieron. Todo ese material ha sido incautado y se ha identificado a las tres personas, dos hombres de 24 y 31 años y una mujer de 26.
Detenido un hombre por robar móviles y carteras a los jugadores durante un partido en Abadiño
El encuentro de fútbol se disputó en Matiena, y una docena de jugadores se percataron de que les habían robado.
Cómo ir por carretera para disfrutar de la Zegama-Aizkorri
El tráfico estará cortado a partir de Segura, así como el puerto de Otzaurte hacia la localidad goierritarra.
El Gobierno Vasco avisa de la presencia de listeria en queso fresco de varias marcas
La alerta afecta a quesos de las marcas Goya, Nativo y Sabor de Casa.
Afectados por el impago de lotería de Igorre, con esperanza tras el arresto del presidente del club
El presidente del club de rugby sigue en dependencias policiales acusado de estafa y administración desleal. Ya son 132 las denuncias interpuestas por impago.