Una manifestación reclama en Pamplona el cese del consejero de Educación, Carlos Gimeno

Una manifestación convocada por LAB ha exigido este sábado en Pamplona la destitución del consejero de Educación, Carlos Gimeno, por "hacer oídos sordos ante las reivindicaciones de la comunidad educativa y los sindicatos".



La marcha ha partido este mediodía de la calle Bosquecillo precedida de una pancarta con el lema "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde (Educación de calidad y condiciones de trabajo). Gimeno Kanpora!".



Hodei Tapia, responsable de Educación de LAB, ha explicado a los medios de comunicación que la manifestación pretende "mandar un mensaje alto y claro", que es que "el consejero Gimeno no puede contar ni un solo día más al cargo".



Es un consejero, ha destacado, "que ha mantenido la misma actitud durante los últimos siete años, haciendo oídos sordos ante las reivindicaciones de la comunidad educativa y los sindicatos, negando lo evidente y cerrando las puertas a cualquier tipo de negociación".



"En estos siete largos años la calidad educativa ha empeorado.El sistema educativo se encuentra a día de hoy en horas bajas. La carga de trabajo y las exigencias son cada día más altas. Burocracia, ratios insostenibles, atención a la diversidad", ha comentado.



