Cómo ir por carretera para disfrutar de la Zegama-Aizkorri
Miles de personas irán este domingo a presenciar la famosa maratón de montaña Zegama-Aizkorri, y las autoridades se han apresurado a organizarlo todo para que no haya problemas de tráfico y el acceso se pueda hacer de forma organizada.
Así, la carretera entre Segura y Zegama permanecerá cerrada durante el domingo, solo abierta a residentes y vehículos autorizados. Desde Otzaurte tampoco se podrá bajar en vehículo privado a Zegama desde las 06:00 hasta las 14:00, y la Policía Foral cerrará la carretera para llegar al alto entre las 00:00 y las 06:00 del domingo.
Sin embargo, se podrá llegar en autobús, con autobuses lanzadera desde Segura entre las 06:00 y las 19:00, y desde Zuazarreta (cerca del alto de Etzegarate) se podrá ir al alto de Otzaurte en autobús a partir de las 06:00.
Lurraldebus reforzará la línea entre la estación de Renfe de Beasain y Zegama durante todo el fin de semana.
En Oñati la subida a Arantzazu se cerrará en el momento en el que se llenen todos los aparcamientos, y habrá autobuses desde el número 18 de la calle Arantzazuko Ama hasta el Santuario a partir de las 07:00, y el último transporte de bajada será a las 19:30.
El Ayuntamiento de Zalduondo ha advertido de que no se podrá aparcar en el camino asfaltado de Zumarraundi, solo en la plataforma, y ha recomendado aparcar en la zona industrial, desde donde habrá autobuses entre las 06:00 y las 15:00.
Cómo subir para ver la carrera
Todo eso en lo que se refiere a las carreteras de acceso a Zegama. Pero también han tomado medidas para poder subir a la montaña a disfrutar de la carrera. Así, desde las 6:30 hasta las 08:00 saldrán autobuses desde la plaza de Zegama hasta el apeadero del tren. Con ayuda de guías se cogerá la pista que lleva directamente hasta Sancti Spiritu, punto mítico de la carrera donde se situará el Supporter Point. No es necesario hacer ninguna reserva y el autobús da las vueltas necesarias para subir a todo el que quiera al apeadero del tren.
Desde la plaza de Zegama también se puede subir a Sancti Spiritu siguiendo el Camino de Santiago que está marcada con flechas amarillas.
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