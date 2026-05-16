Desalojados los vecinos de dos inmuebles de Pasaia por un desprendimiento

Los vecinos de dos edificios de Pasaia han tenido que ser desalojados debido a un desprendimiento de tierras en una ladera causado por las trombas de aguas caídas en las últimas horas, ha informado este viernes el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana.



El desprendimiento tuvo lugar en la noche del jueves en la cuesta Frontoiko Zumardia del distrito de San Pedro, lo que ha obligado a desalojar a los moradores de los números 8 y 9 de la calle Morales Oliver, conocidos como Langa txiki y Langa handi.



Como medida de seguridad, la zona ha sido acordonada, ya que se encontraba inestable, y también se ha cortado la carretera entre Morales Oliver y Zamatete, por donde no se puede pasar ni aparcar, detalla en consistorio pasaitarra en su página web.



Como no es seguro para los vecinos volver a sus domicilios, los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Diputación Foral se han encargado de su realojo.



Son en total diez familias las afectadas. La Diputación ha informado en una nota de que va a proporcionar alojamiento a cinco de ellas, de momento desde este viernes hasta el miércoles, una decisión que ha adoptado de acuerdo con el Ayuntamiento.



Aunque no se han registrado daños personales, sí se han producido daños en árboles y en la carretera.



El Ayuntamiento se encargará de las labores de mantenimiento y estabilización, aunque no se ha fijado un plazo para la conclusión de estos trabajos al tratarse de una zona de difícil acceso para la maquinaria que se necesita para llevarlos a cabo.