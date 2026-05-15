Detenido el presidente del club de rugby de Igorre, en relación con el impago de la lotería de Navidad

El presidente del club de rugby de Igorre (Bizkaia) ha sido detenido este viernes en relación con las denuncias presentadas por el impago de la lotería de Navidad, acusado de haber incurrido en sendos delitos de administración desleal y estafa, según ha podido saber EITB.

Hasta la fecha, la Ertzaintza ha recibido más de un centenar de denuncias por el impago de las participaciones premiadas que había vendido el club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de esta localidad vizcaína.

El club admitió que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de cerca de 2,7 millones que le demandan las personas que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Los afectados aseguran que son 287 las papeletas sin cobrar, lo que sumaría casi 2,8 millones de euros.

La dirección del club justificó que se dieron cuenta del error cuando se agotó el dinero del premio, y seguían teniendo personas que aún no habían cobrado, a las que deben 10 000 euros por participación, en total casi 2,2 millones de euros, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas.

En total, según explicaron, vendieron 1425 participaciones cuando deberían haber sido 1200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4, y 1 euro era de donativo.

Los hechos se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad.